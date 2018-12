Familia pide a Inacif entregar cadáver de hombre hallado en una finca para darle sepultura

Santo Domingo.- Familiares de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado el pasado jueves en estado de descomposición, denunciaron que no han podido sepultar a su pariente porque el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) no entrega el cuerpo, alegando que su director no se encuentra.

Se trata de José Ortega Ramírez, cuyo cuerpo fue encontrado cerca de una finca de su propiedad en el sector El Pedregal, del kilómetro 22 de la autopista Duarte.

Vanessa Ortega, hija de la víctima explicó que a pesar de haber identificado el cuerpo de su progenitor en unas fotografías, en el Inacif se niegan a entregar el cuerpo porque el director de la unidad de Herrera no se encuentra.

“No nos dan información, solo nos dicen que llamemos mañana miércoles a ver si el director ha llegado”, dijo Vanessa.

Exigió que la Policía Nacional inicie una investigación del caso, ya que según vecinos, el cuerpo presenta heridas de arma blanca.