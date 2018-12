Sede del Constitucional sigue con precariedades

Tras seis meses de haberse instalado el Tribunal Constitucional en el edificio que alojaba el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), continúan las precariedades en esas instalaciones.

El presidente de ese organismo, Milton Ray Guevara, dijo que carece de verjas perimetrales y que hay escasez de baños, lo que lleva a los jueces a realizar largas filas a la hora hacer sus necesidades fisiólogicas. “Cuando los jueces y las juezas salen del pleno tienen que hacer filas para ir al baño, nosotros no tenemos ni siquiera una verja perimetral, razón por la cual no posee muchas garantías. Y como al final no tenemos las instalaciones, la gente está uno encima de otro”, se quejó el magistrado presidente del TC en el programa Verdaderas al Aire, que conduce cada sábado el periodista Adolfo Salomón por CDN, canal 37.

Sin embargo, dijo que el Ministerio de Obras Públicas está trabajando en la reparación del edificio donde están ubicados, frente a la Plaza de Bandera y del Soldado Desconocido, que era del Inespre. Dijo que se está acondicionando el segundo y el tercer piso.

Guevara anunció que en marzo del 2019 se va a licitar una edificación anexa, que según le informó el ministro Gonzalo Castillo, constará de tres niveles, con esa misma cantidad de parqueos soterrados, un salón de audiencia, biblioteca, Centro de Estudio Constitucional, cafetería, oficinas para los magistrados, una unidad de atención médica, un salón de lactancia, entre otras.

Nuevo tribunal

Guevara resaltó que en sus siete años de creado el TC ha emanado más de 3,500 sentencias, las que a su juicio demuestran la capacidad de trabajo y entrega de los jueces que han integrado esa entidad.

Empero, reconoció que ha tenido dificultad de ejecución en algunas sentencias, por lo que fue creado la Unidad de Seguimiento de Ejecución de Sentencias donde la parte accionante en un proceso haya tenido algún tipo de dificultad informa a esa unidad para que instruya un informe o expediente que debe ser conocido por el pleno del TC.

“La Constitución es muy clara, dice que las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas y que constituyen precedentes vinculantes para todos los órganos del Estado”, apuntó.