Empleados reconocen al director de ONDA

Santo Domingo.-Los funcionarios y empleados de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) entregaron una placa de reconocimiento a su director, Trajano Santana, por su humildad, sensibilidad social, visión y entrega al trabajo, cualidades que han permitido a ese organismo oficial ocupar un sitial privilegiado en el país y el extranjero.

El personal de la ONDA afirmó que esas cualidades de Santana sacaron esa institución del anonimato en el que se mantuvo durante años.

Santana fue reconocido durante la fiesta navideña de la ONDA, celebrada en el hotel Catalonia, en la avenida George Washington, en la capital.

“Este reconocimiento ha sido una sorpresa para mí. Me siento muy bien y contento. Agradezco al equipo de trabajo que tengo en la ONDA, porque me da entender que no todo está perdido y que vale la pena seguir luchando por apuntalar el derecho de autor en el país”, expresó.

EL titular de la ONDA destacó los logros alcanzados por esa institución durante los dos años que lleva en el puesto y el apoyo económico y moral que ha recibido del presidente Danilo medina.

Se comprometió a seguir luchando por la defensa y bienestar de los creadores de obras en el país.

Trajano Santana acompañó al personal de la institución a disfrutar de un exquisito bufete navideño.

Durante más de cinco horas, el personal de la ONDA bailó y coreó las interpretaciones de la merenguera típica La Doncella, el bachatero Edilio Paredes y la orquesta de salsa Chiquito Team Band.

El cierre de la esplendorosa y animada fiesta estuvo a cargo de la orquesta del merenguero Ramón Orlando.

La actividad fue aprovechada para entregar a los bonos navideños al personal de la institución oficial, de la sede central y las oficinas regionales.

A la fiesta-almuerzo asistieron invitados especiales, entre los que se destaca la señora Ysset Román, ministra consejera de la Misión Permanente de República Dominicana ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y otros organismos internacionales.

Asistieron, además, Félix Mirabal y Luis Pimentel, presidente y director, respectivamente, de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (SGACEDOM).

Igualmente, Nelson Jiménez, Luis Arambilet y Pedro Durán, representantes de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda Dominicana) y Rosa Núñez, presidenta de la Sociedad Dominicana de Productores Fonográficos (SODIMPRO).

Asimismo, los presidentes de la Asociación Dominicana de Derechos Audiovisuales (ADDA); la Asociación Dominicana de Actores de Cine (ADAC) y la Sociedad Dominicana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (SODAIE), la Mario Lebrón y Augusto Ferias y Pochy Familia, respectivamente.