Renuncia el secretario de Defensa de EE.UU. James Mattis

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este jueves que el secretario de Defensa de EE.UU., James Mattis, abandonará su cargo a finales de febrero próximo.

“El general Jim Mattis se retirará con distinción a finales de febrero, después de servir a mi administración como secretario de Defensa durante los últimos dos años”, afirmó Trump a través de su cuenta personal de Twitter y añadió que durante la labor de Mattis fue hecho un “progreso enorme, especialmente con respecto a la compra del nuevo equipo de combate”.

El mandatario ha señalado que el nuevo jefe del Pentágono será nombrado en breve.

Por su parte, Mattis en una carta precisó que el presidente de EE.UU. ahora puede nombrar a otro secretario de Defensa cuya visión sea “más semejante” a la de Trump. “Creo que es correcto para mí dejar mi cargo”, porque “usted [Donald Trump] tiene derecho a un secretario de Defensa cuyas visiones sean más semejantes a las suyas”, declaró.

El alto funcionario indicó que EE.UU. no puede defender sus intereses sin “alianzas firmes” con sus socios. “Una creencia básica que yo he mantenido siempre es que nuestra fuerza como nación está relacionada inextricablemente con la fuerza de nuestro sistema único y amplio de alianzas y asociaciones. Mientras que EE.UU. sigue siendo una nación indispensable en el mundo libre, no podemos proteger nuestros intereses o cumplir ese papel eficazmente sin mantener alianzas firmes y mostrar respeto a esos aliados”, reiteró.

En el contexto de la noticia, el diario New York Times señaló, citando a sus fuentes, que Mattis tomó la decisión de abandonar el cargo después de que fracasó su intento de convencer a Trump de que no retire las tropas estadounidenses de Siria. Se reporta que el jefe del Pentágono mantuvo una conversación con el presidente este jueves, en la que Trump declaró firmemente que los militares de su país no continuarán en Siria, a lo que Mattis respondió con su dimisión.