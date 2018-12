Navidad Segura busca hacer conciencia por respeto a la vida

Labor._ El operativo “Navidad Segura, Un Pacto Por la vida 2018-2019” que ejecutan las autoridades del país desde el pasado 3 de diciembre busca llegar a la conciencia ciudadana sobre el respeto a la vida y así limitar las muertes por accidentes, especialmente en las carreteras.

En ese sentido, la Dirección de Seguridad Vial del Ministerio de Obras Públicas, desde el pasado viernes estableció un operativo para fortalecer el Plan de Seguridad Vial, con 2400 hombres. Este operativo concluirá el 7 de enero del 2019.

“Tendremos 392 unidades, de estas unidades, hay 269 de patrullas, 18 talleres gomeros, 15 talleres móviles, 24 ambulancias, 24 grúas, que estarán diseminados todo el territorio nacional”, detalló Luis M. Féliz José, director de Seguridad Vial de Obras Públicas.

Además fue reforzado el patrullaje en los tramos aeroportuarios de las principales terminales áreas de país para también contribuir con el Plan de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional. Pero también están brindando seguridad a los establecimientos comerciales.

De su lado, el vocero de Policía Nacional, Frank Feliz Durán, subrayó que incrementarán la operatividad en contra de las motocicletas debido a que los índices que establecen cada año son los que encabezan las estadísticas de accidentes de tránsito.

Explicó que en busca de evitar “más tragedias a nivel familiar y social” las motocicletas le serán retenidas a los infractores de la ley y les serán entregadas en enero del enero.

“Vamos a pedirles a nuestros ciudadanos que sean prudentes en el uso de las motocicletas y que cumplan con la ley”, llamó el vocero policial.

Ambos oficiales trataron el tema durante un panel que fue dirigido por los periodistas Addis Burgos y Nelson Rodríguez, en el programa Enfoque Matinal, que se difunde por CDN, canal 37, donde Feliz Durán advirtió que el hecho de el Ministerio de Interior y Policía haya levantado la restricción en la venta de bebidas alcohólicas, “no implica que se deba violar la Ley de Contaminación Sónica, ni de bebidas tampoco”.

Prudencia y precaución

El vocero de la Policía llamó a la ciudadanía a verificar sus vehículos antes de tomar carretera, a dejas sus casas seguras y que le informen a sus vecinos más cercanos que estarán fuera.

“Tener cuidado con las redes sociales, no publicar que no los lugares donde se encuentren porque es una información que está ofreciendo a ciudadanos que usted no conoce”, alertó.

Dio que los ciudadanos deben notificar a la Policía de cualquier evento, a través del 911 y de la aplicación que tiene hábil en las redes.

Primera fase

Las 22 instituciones que conforman el Centro de Operaciones de Emergencias –COE- iniciarán el próximo domingo 23 la primera fase del operativo Navidad Segura, a las 2:00 de la tarde y concluirá a las 6:00 de la tarde del día 25.

Para este operativo, el organismo cuenta con 39,233 personas entre brigadistas, médicos, paramédicos, militares, policías y especialistas en búsqueda y rescate.