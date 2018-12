Omega acude a buscar su libertad, pero por error procesal no se conoció la audiencia

Justicia._ El merenguero Antonio Peter de la Rosa, mejor conocido como “Omega”, acudió este martes por ante la justicia en busca de una variación de la condena que lo mantiene en prisión por cinco años.

Previo a la audiencia que fue aplazada por la Segunda Sala Penal de la provincia Santo Domingo debido a un error procesal, el artista manifestó que cree fielmente en la justicia dominicana, pero que ante todo está confiado en Dios.

“Sobre todo, todo lo que he aprendido durante este tiempo, casi tres años en prisión, siento que he cambiado mucho y es tiempo de retomar mi carrera”, expresó a los periodistas.

Reiteró su arrepentimiento de haber incurrido en abuso de género, que es la casa que lo mantiene bajo prisión, “pero me hice culpable por una acuerdo para que me dieran la libertad y ya la persona que me acusó me perdonó”.

Mientras que uno de los abogados de Omega dijo que a partir de ahora se puede llegar a algún tipo de advenimiento con la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo a los fines de logar la libertad del mambero.