Cedeño almuerza con 560 familias Prosoli de La Vega

La Vega. La vicepresidenta Margarita Cedeño sostuvo un encuentro con miembros de 560 familias de escasos recursos participantes en el programa Progresando con Solidaridad (Prosoli) de esta provincia para celebrar los logros alcanzados en el año.



“Conforme a las últimas evaluaciones hemos avanzado a pasos agigantados, es más, a veces hasta inesperados, porque muchos apostaban que nos quedaríamos en el asistencialismo. Pero, como siempre digo, conmigo no. Ya todo el país sabe que cuando digo que voy a hacer algo lo hago, con la ayuda de papá Dios, por supuesto”, destacó la Vicemandataria en la actividad realizada en el Club Dosa.

En el encuentro participaron integrantes de Prosoli residentes en diferentes comunidades de La Vega que fueron seleccionados porque han mejorado su calidad de vida gracias al cumplimiento de las corresponsabilidades y compromisos ligados a los siete componentes de esa iniciativa: Salud Integral, Educación, Identificación; Seguridad Alimentaria, Nutrición y Generación de Ingresos; Formación Humana y Conciencia Ciudadana; Acceso a Tecnologías de la Información y la Comunicación, y Habitabilidad y Protección del Medioambiente.

Cedeño expresó que en los últimos 12 meses las entidades que dirige desde el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales han entregado “alma y corazón” para mejorar la vida de cada miembro de las 850 mil familias para las que trabajan desde Prosoli, y con ello contribuir al avance del país. “Estamos trabajando en educación, salud, emprendimiento, capacitación, sobre todo para ustedes, mis queridas mujeres, para que no se me queden atrás, trabajamos con los jóvenes, en fin, todos los componentes que llevan a lograr el desarrollo humano lo estamos logrando junto a ustedes desde Progresando con Solidaridad. Pero todo este esfuerzo que pone mi equipo no sería suficiente si no cuenta también con el esfuerzo de ustedes”, manidestó.