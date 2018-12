Marte desliga a Conatra de trasiego de haitianos

El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte, negó que guaguas de su entidad le sirvan a las mafias cívico-militares para entrar haitianos ilegales a la República Dominicana.



La semana pasada el procurador Jean Rodríguez informó que los vehículos de Conatra fueron incautados por órdenes de jueces, después de que las investigaciones confirmaran que los choferes que los manejaban estaban realizando tráfico de haitianos indocumentados a territorio dominicano.

“Es mentira, es que yo no hablo disparates, esos autobuses montan al haitiano, es verdad, pero los choferes no pueden pedirles documentación, el chofer no está para eso, ni el que vende boletos”, subrayó al ser entrevistado por los periodistas Nelson Rodríguez Pablo McKinney, en el programa Enfoque Matinal, que se difunde por CDN, canal 37.

Reveló que le propuso a la Dirección General de Migración que coloque oficinas en cada sindicato de la región fronteriza para corregir esa situación.

“Es más bueno cogerle dos, tres y cuatro mil pesos a los extranjeros, dejarlos pasar y después tirarle el problema a uno”, aseguró. Planteó que la problemática es de conciencia porque lo primero que tiene que pensar el procurar Jean Rodríguez, y las Fuerzas Armadas que los choferes no tienen ninguna responsabilidad porque “ellos no tienen que pedir documentación”. Criticó que las autoridades solo retenga los autobuses de Conatra, mientras que a otras compañías privadas les desmontan el extranjero y dejan ir el autobús. “Es bueno que se sepa que los autobuses de Conatra no van a Puerto Príncipe.

La parte débil es el infeliz chofer. Es bueno que se sepa, que yo, Antonio Marte, no tiene un autobús ahí, pero sí son de Conatra, son de los miembros de Conatra, yo no tengo un autobús, para que la gente no vaya a pensar que yo tengo autobús”, resaltó.

Aconseja no invertir en gas natural

Marte, quien en el año 2007 convirtió a gas natural más de 14 mil autobuses, llamó a la población a no invertir en esos tipos de vehículos. “Nos estafaron. Nosotros llegamos a un acuerdo con el expresidente Leonel, que cuando más caro iba a estar el gas era a 20.50, nos metimos a ojos cerrados, entonces lo llevaron a 32.50 y ya era mejor comprar GLP y no gas natural”, expresó.