Manny Acta: “es duro no estar en el Round-Robin”

Béisbol._ El vicepresidente de Operaciones de Béisbol de las Águilas Cibaeñas, Manny Acta, se hizo el responsable de que el equipo no haya clasificado para round-robin de la presente temporada otoño-invernal.

Calificó el año como difícil y aseguró que para ellos “es duro no estar en el todos contra todos” después de trabajar todo el año, “pero nosotros asumimos toda la responsabilidad de esto”.

Acta manifestó que estar culpando a la directiva del conjunto cibaeño no tiene ninguna base, ni fundamento, debido a que nunca lo restringieron para hacer su trabajo, ni con el tema de presupuesto, ni contrataciones de jugadores.

“Asumimos toda la responsabilidad porque hicimos el plan para llevar a cabo este año y apostamos a un material que simplemente no funcionó y no quiero que se estén apuntando dedos donde en realidad no deberían estar apuntándose, la responsabilidad es mía de poner este equipo en el terreno de juego, el equipo que no clasificó (…) lamentablemente las cosas no funcionaron”, expresó tras finalizar partido que despidió la temporada regular de “Las Cuyayas”.

Reveló que se siente “muy mal”, en especial por la fanaticada que siempre los ha apoyado.

Sin embargo, indicó que viniendo de tres finales consecutivas, se entiende que los demás equipos también trabajan para clasificar, “en realidad también hay que darle créditos al contrario”

Lamentó que “las cosas no terminaron como quería” y prometió que si continúa en la vicepresidencia del equipo empezará a trabajar desde mañana para obtener mejores resultados.

Su contrato concluye en febrero

Explicó que el contrato con las Águilas está en manos de una comisión, “se nombró el cuerpo de directiva y ellos lo están estudiando, es por eso que digo así porque hasta que no se firme el contrato, simplemente estoy aquí hasta el 28 de febrero, si antes de eso se llega a un acuerdo, lo anunciaremos”.

Ante todo esto, Acta, quien es oriundo de San Pedro de Macorís, reveló que le gusta Santiago, y que esos en esos tres años que lleva allí la ha pasado bien.

Reiteró que el apoyo que ha recibido de la fanaticada es algo que aprecia.

“Sabemos que los buenos somos más, los negativos son pocos, lo único es que son más bullosos”, dijo.