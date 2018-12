Video: Beso “forzoso” del Dotol Nastra a Laura Bonelly enciende las redes

Santo Domingo.- Un beso “forzoso” que le dio este domingo en el programa Más Roberto el animador de televisión Dotol Nastra a la cronista deportiva, Laura Bonelly provocó diversas reacciones a favor y en contra.

En pleno programa, tras un pedimento de los presentes, Nastra se puso de frente y sostuvo con ambas manos en la cabeza de la comunicadora de Santiago, como una especie de juego para darle el beso, lo cual intentó en varias partes del rostro hasta que logró hacerlo en su boca.

Bonelly, quien estaba entre las invitadas en el programa, más tarde subió una foto en su cuenta de Instragram @ laurabonnellyv junto al animador de televisión, dode expresa “yo te quiero @eldotolnastra”, junto a un emoji.

Más tarde, el locutor que pertenece al elenco del programa que produce y conduce Roberto Ángel Salcedo publicó en Twitter “Me sacrifique por el equipo… y estoy Pagando por Ello!!”.

Decepcionado con El Dotol Nastra Posted by Bolivar Valera (El Boli) on Sunday, December 16, 2018

Entro otras reacciones, algunos usuarios de las redes sociales criticaron y se mofaron del hecho, como es el caso de @ElGuitarristaNY en Twitter, quien posteó “Si Laura Bonnelly se dejó besar del Dotol Nastra, probablemente mas adelante se deje chuliar de DJ Topo”.

En Instagram, @jeaniferpozo expresó “Café con leche eso es muy rico!”, mientras que @alex_rr29 dijo “La mentable mente no hacen pareja diga quien diga no la hacen, si hicieron el programa, Laura tiene uno rangos muy fuertes señores y además su apellidos dice todo ese no es el della”.