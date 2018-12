¡Oh, los “milennials”!

Me resisto a creer que vivan una realidad muy suya; que no leen nada que no sea una alienante pantallita iluminada; que la comunicación humana sólo la aceptan vía Twitter, Facebook o Instagram; que hombre y mujer les son géneros muy relativos; que no les preocupe su país ni el mundo; que su música no difunde amor, sino sexo y escape; que su mejor sueño sea el dinero; que de historia sólo saben lo que apenas conocieron en unas pocas páginas del quinto de primaria; que la palabra conciencia no les dice absolutamente nada….Si fuera así, ¿hacia dónde vamos con los “milennials”?..(Vamos hacia la nada).