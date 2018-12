Ortiz Bosch reclama dejar que madure la Constitución

La ex vicepresidenta de la República Milagros Ortiz Bosch afirmó que el sistema de partidos de la República Dominicana tiene el compromiso y la obligación de retomar el futuro, para superar el desencanto de los ciudadanos con la clase política y la pérdida de fe en la democracia.

Puntualizó que el desencanto político se supera respetando los derechos a la participación de la militancia, “institucionalizándonos, que es igual que comenzar a institucionalizar los gobiernos. Dejemos madurar la Constitución de la República, sobre todo no reformarla para fines personales, y es que el presunto derecho humano a reelegirse, que invade al continente, se constituye en la negación del derecho a elegir de millones de ciudadanos.

La también dos veces senadora de la República, secretaria de Educación, asistente de su tío el presidente Juan Bosch e influyente colaboradora de José Francisco Peña Gómez, habló en un acto en el que Participación Ciudadana (PC), filial de Transparencia Internacional le otorgó su “Reconocimiento a Integridad a la Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018”.

En el acto, efectuado en el auditorio Manuel del Cabral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, asistieron los miembros del Consejo de Participación, cientos de intelectuales, académicos, incluyendo a la rectora Emma Polanco, profesionales en diferentes áreas, familiares, amigos de la homenajeada y dirigentes de diferentes partidos, entre ellos el senador José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, y el aspirante presidencial de esa organización, Luis Abinader.

Al referirse a la democracia interna y a la institucionalización de los partidos y del país dijo que “conozco y participo en esfuerzos notables en esta dirección. Y sé que podemos. Aceptemos todos ese desafío. Somos parte de la sociedad y tenemos la obligación de representarla, actuando en su beneficio, por el fortalecimiento de nuestras organizaciones políticas”.

Expuso que la lucha contra la impunidad hace urgente la independencia del Poder Judicial. “Es cierto que la composición de los órganos del Estado está determinada por los procesos electorales. Lo que no se justifica es la coordinación maliciosa de acciones para crear mayorías que al margen de esos procesos, secuestran y lesionan la liberad de legisladores y jueces, creando el descrédito de los Poderes que representan”, dijo.

Afirmó que siendo una mujer política quien recibe el reconocimiento, “este encuentro puede alentar a ciudadanos y ciudadanas a descubrir que se abre un nuevo proceso para quienes han hecho de la política, ejercida con transparencia, la razón de sus afanes. A nombre de ellos, donde quiera que estén, cielo o tierra, saludamos esta esperanza.

“Revisando y contando a los que creemos en el valor de la honestidad y la lucha contra la corrupción, descubro que no somos pocos, crecemos”, razonó, para ampliar que “La Ley de Partidos Políticos y la aún esperada y necesaria Ley del Régimen Electoral, correctamente aplicadas, impulsarán ese crecimiento. Cada día podemos mejorar y debemos seguir creciendo, porque somos más los que creemos en la práctica transparente del sistema democrático y estamos dispuestos remontar el camino”.

Valoración

Luego de hacer una panorámica sobre cómo la corrupción ha mantenido una sostenida dinámica de crecimiento, la directora general de PC, Miriam Díaz Santana, afirmó que “venimos a reiterar nuestra decisión de no cejar en la lucha contra la corrupción y la impunidad, mostrando ejemplos de vida íntegra, de vida dedicada a las mejores causas, ejemplos de personas que para ser grandes no necesitan ser corruptas, personas que para tener valor no necesitan riquezas robadas y por el contrario, son personas que día a día han forjado un ideal de país democrático, justo, equitativo y sobre todo, un país donde la gente se quiera quedar a criar sus hijos”, precisó.

“Por eso hoy rendimos homenaje a Milagros Ortiz Bosch y queremos decirle que ha valido la pena, que las acciones nobles y rectas son las más valoradas a través del tiempo y que las grandes mujeres y hombres son los que forjan un ideal, un legado de integridad digno de ser reconocido por las actuales generaciones y recordado por las venideras.

El reconocimiento.

El certificado otorgado a Ortiz Bosch, leído por Cándido Mercedes, miembro del Consejo dePC establece que la ciudadana Milagros Ortiz Bosch reúne todos los requisitos exigidos para su nominación, por haber dedicado más de medio siglo a trabajar sin descanso por la construcción de una sociedad democrática, libre de corrupción e impunidad.

“Que la Dra. Milagros Ortiz Bosch, en el ejercicio de su carrera política y en las ocasiones en que ha sido senadora, vicepresidenta y ministra, se ha desempeñado con honestidad, transparencia, eficiencia y apego a la Ley, impulsando normativas y tomando iniciativas de progreso y beneficio para el pueblo dominicano”, puntualiza el certificado.

Y declara que “como mujer, ciudadana y persona, Milagros Ortiz Bosch es un ejemplo de compromiso con las mejores causas del pueblo dominicano, integridad, sencillez, modestia y equilibrio que debe ser imitado por las presentes y futuras generaciones, virtudes que la hacen merecedora de este Reconocimiento”.