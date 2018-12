Maduro: EEUU dirige “directamente” golpe de Estado “en marcha” en Venezuela

Caracas, 9 dic (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo hoy que Estados Unidos coordina “directamente” un golpe de Estado que estaría “en marcha” en el país caribeño, donde esta misma jornada se desarrollan elecciones para elegir a más de 2.400 concejales.

“Hoy está en marcha, y lo coordinan directamente desde la Casa Blanca, un intento por perturbar la vida democrática de Venezuela y por intentar un golpe de Estado contra el régimen constitucional, democrático (y) libre que hay en nuestro país”, señaló el gobernante a periodistas luego de ejercer el voto en un centro de electoral de Caracas.

En ese sentido, Maduro señaló que pronto ofrecerá una rueda de prensa para presentar las pruebas de su denuncia, al tiempo que dijo que los medios estadounidenses The New York Times y The Washington Post “también tienen datos bien precisos” acerca de las presuntas “conspiraciones que salen de la Casa Blanca”.

“Casa Blanca, escúchame, esta Constitución la defenderemos de ustedes y la haremos triunfar”, añadió blandiendo un pequeño

ejemplar de la Carta Magna vigente en Venezuela.

Antes, Maduro había denunciado que un sector de la oposición, que no acudió a los comicios de hoy por considerarlos una “farsa”

orquestada por el Gobierno venezolano, apuesta a la “aventura golpista” y está a la espera de una “invasión” estadounidense para “llegar al poder”.

Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos son tensas prácticamente desde que el chavismo llegó al poder en 1999, y las naciones no comparten embajadores desde hace años.

Maduro suele acusar al país norteamericano de estar detrás de una “guerra económica” contra su Gobierno, y en agosto pasado, cuando escapó ileso de lo que dijo fue un intento de asesinarlo con explosivos, también señaló a este país por el ataque.

En las municipales de este domingo se escogerán 2.459 concejales y sus suplentes, y están llamados a las urnas casi 21 millones de venezolanos.

Si bien los principales partidos opositores no acudieron a los comicios, el poder electoral ha dicho que cerca de 50 organizaciones políticas participan de estos, entre ellas 11 consideradas de oposición.