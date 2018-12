Jefry Marte: “De Pujols y Trout se aprende mucho”

El dominicano conversa con elCaribe sobre lo beneficioso que ha sido para su carrera estar al lado de los estelares del conjunto de los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim Albert Pujols y Mike Trout han sido de mucha valía para el dominicano Jefry Marte, un joven pelotero de los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim que se ha nutrido bastante de sus sabios consejos.

“De Pujols y Trout se aprende mucho”, dijo Marte a elCaribe. “Agradecido de Dios por estar al lado de ellos por su carisma, su entrega en el juego y sobre todo por la disciplina que ambos tienen y de todo eso he aprendido”, agregó.

Manifestó que Pujols y Trout son jugadores que se exigen bastante, muy rigurosos con sus rutinas de trabajo. Es esa entrega a su oficio el principal detalle que Marte elogia de ambos.

“Son dos jugadores que siempre están a tiempo en lo que van a hacer. Son exigentes en sus trabajos y le ponen mucho enfoque cada vez que están en el terreno. No dejo de prestarle atención a todo eso que ellos hacen. Me han dicho que siga hacia adelante siempre, que el trabajo nunca me falte, que el éxito llega a través del mismo. Si te mantienes trabajando, perseverando, tu oportunidad va a llegar”, indicó Marte.

Marte compartió, en la pasada campaña, las responsabilidades de defender la primera base junto con Pujols. El veterano Albert estuvo en 70 partidos y Jefry en 71 durante la pasada temporada de las Grandes Ligas.

“Es grandioso estar al lado de una persona que es todo un veterano del juego. Es un maestro que tengo a mi lado. Para mí es un privilegio estar al lado de una persona que ha ganado importantes premios en el béisbol y mi deseo, como el de otros, es poder ser como él por su entrega al juego”, indicó Marte, quien además defendió la tercera base en diez ocasiones, los jardines cuatro veces y como designado una vez.

El inicialista, de 27 años, participó en 90 encuentros con los Angelinos la pasada campaña, donde promedió .273 con siete cuadrangulares y 22 carreras remolcadas en 209 apariciones al bate.

“Mi meta en la próxima campaña es tener más turnos al bate”, señaló el nativo de La Romana. “Me mantuve subiendo y bajando (en las menores) con el equipo. Son movimientos que se dan en el béisbol para el bien de uno”, sostuvo Marte, quien debutó en las Grandes Ligas el cinco de julio de 2015 vistiendo el uniforme de los Tigres de Detroit, novena que luego lo cambió a los Angelinos el 27 de enero de 2016 por el jugador de liga menor Kody Eaves.

De los Toros

Jefry Marte se encuentra en su séptima temporada con los Toros del Este, equipo que le dio la oportunidad de mostrar su talento en el béisbol dominicano tras ser seleccionado en la segunda ronda como la elección número 11 del Sorteo de Novatos en 2009.

“Ha sido una bendición jugar en el invierno. Uno desarrolla más su juego para ponerlo en ejecución en las Grandes Ligas o las menores. Espero que Dios me siga dando la dicha de continuar jugando en la pelota dominicana por lo sustancioso que es”, manifestó el jugador del cuadro.

Marte es el primero en señalar que los Toros no se rinden y pelearán hasta el final en aras de obtener la clasificación al Todos contra Todos.