Leonel dice pasa “por la travesía del desierto” desde que salió del poder

El expresidente Leonel Fernández sostuvo que desde que salió del gobierno vive “la travesía del desierto” que le ocurrió a Moisés hace 4 mil años y que se repitió desde el 2013.

Fernández hizo referencia al tema en el acto de puesta en circulación del libro “Debate Político” de Franklin Almeyda, a quien agradeció que desde que salió del gobierno ha defendido lo que él pueda representar políticamente. “Este libro me toca a mí en lo personal porque debo decir que el compañero Franklin Almeyda desde que salí del gobierno ha asumido siempre con mucha tenacidad la defensa de lo que yo pueda humildemente representar en el ámbito político nacional y lo ha hecho con mucha generosidad”, expresó.

Agregó que el libro de Almeyda refleja lo que en el sentido bíblico se conoce como “la travesía del desierto. “Porque lo que ha ocurrido con nosotros no es nada nuevo en la historia, pero uno no lo entiende bien hasta vivirlo, uno lo puede leer, lo puede estudiar, pero eso se entiende mejor es cuando uno lo vive”, expresó Fernández.

Fernández hizo referencia al caso de la “travesía del desierto” que pasó Moisés luego de liberar al pueblo Hebreo de la esclavitud a la que lo sometieron los egipcios que cuando llegaron al desierto empezaron las quejas y exigencias del pueblo para suplir necesidades como la alimentación.

“Un líder que haya demostrado eso, liberó a su pueblo, lo sacó, cruzó el mar que se abrió y cuando vienen sus enemigos lo cierra y los ahoga es como para que sus seguidores lo adoren para siempre”, sostuvo. Agregó que es una enseñanza del liderazgo político que se relaciona no solo con sus adversarios sino respecto de los seguidores.

“Porque cuando estaban en el desierto entonces los seguidores empiezan a reclamarle que tienen sed, entonces tiene que resolver el tema del agua, y empezaron las críticas al líder, mira este hombre, nos sacó de Egipto donde estábamos bien para padecer de sed, les da agua y se calman; luego le reclaman que tienen hambre hasta que se produjo el maná del cielo hasta que los seguidores tienen pan, pero después decían que no querían solo pan, lo pedían con queso y con jamón”, comentó como ejemplo de las demandas crecientes de los seguidores de los líderes políticos.

Agregó que es una lección “porque eso está en la condición humana”. “Eso ocurrió hace 4 mil años, pero ocurrió entre el 2013 y el 2017 y esa es una lección para ser aprendida, la condición humana es así, porque en la medida que está en el poder y se pueden satisfacer necesidades, pero cuando no se logra satisfacer se genera resentimiento y eso queda ahí”, apuntó.

Fernández contó que recientemente tuvo una experiencia que una mujer que lo saludó con hostilidad porque cuando estuvo en el gobierno no logró una beca para su hijo, a pesar de que lo había pedido directamente cuando coincidió con él en un vuelo. “Usted no me respondió nunca y mi hijo no consiguió la beca y me dije qué le digo a esta señora, sé que dimos 25 mil becas y no pudimos conseguir la de ese joven y no sé si lo que me decía era verdad o no, porque es el que queda excluido el que se siente resentido”, contó ante los asistentes a la actividad que tuvo lugar en el auditorio de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).