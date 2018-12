Intrant implementará uso de alcoholímetros en ocho retenes

Previo al uso de los equipos para medir el nivel de alcohol de conductores se hará una campaña de concientización La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Claudia Franchesca de los Santos, reveló ayer que implementarán el uso de alcoholímetros como parte del plan estratégico de reducción de accidentes viales por consumo de alcohol. Aseguró que se establecerán planes de educación para la ciudadanía antes de iniciar el proceso de utilización de los alcoholímetros en el país. La institución recibió en donación ocho alcoholímetros, por lo que se insltalarán ocho retenes donde la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), realizará los chequeos. Agentes de la Digesett han sido entrenados sobre el uso de estos equipos y la función específica que debe cumplir en cada caso. “Esto vamos a llevarlo a los jóvenes de entre 15 y 32 años que son los que más registran en muertes en accidentes de tránsito por alcohol. Iremos a las universidades para que ellos vean en que consiste y conozcan a qué nivel el alcoholímetro dice que estas violando la ley”, detalló. La sanción que será impuesta a quienes manejen bajo los efectos no permitidos de alcohol será una multa de cinco sueldos mínimos.

Claudia Franchesca de los Santos abordó el tema en el marco del Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe, donde fue entrevistada por el subdirector de elCaribe, Héctor Linares y contó con la participación del jefe de redacción, Héctor Marte. La funcionaria estuvo acompañada de Hernán Paredes, director del Observatorio de Seguridad Vial, Alexandra Cedeño, directora de Movilidad Sostenible y Viviano De León, director de comunicaciones de la entidad rectora del transporte.

Masificación del transporte

Claudia Franchesca de los Santos reveló que han identificado alrededor de nueve corredores para la masificación del servic io de transporte y organización de la movilización urbana en el Distrito Nacional. Estas rutas han sido priorizadas por la gran cantidad de personas que a diario se desplazan por esas zonas. Asimismo, esas rutas estarán coordinadas para alimentar las rutas del Metro de Santo Domingo y el Teleférico.

La directora del Intrant explicó que este proceso consta de cambios y modificaciones y se hará junto a las empresas de transporte para que se ajusten a las medidas y estándares establecidos por el organismo oficial en cada uno de los 300 artículos que componen la ley número 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.

“Todo este año hemos estado trabajando con el sector de transporte urbano. Los primeros corredores se van a establecer con transporte urbano. Estos corredores según el Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Urbana del Gran Santo Domingo, es que estos corredores comiencen a masificar el transporte, es decir, que en lugar de carros tienen que haber autobuses. Se han priorizado nueve corredores, pero son más”, dijo Claudia Francesca de los Santos.

Explicó aque se hizo un levantamiento a través de un estudio de investigación para determinar y validar cuantos usuarios utilizan los corredores y desde qué punto se trasladan para conocer en cuáles lugares el Intrant tenía que aumentar la cantidad de vehículos para transportar. También han establecido algunas rutas alimentadoras.

En ese sentido, De los Santos indicó que en el Intrant trabajan para que los ciudadanos se movilicen en una red de movilidad, “en un sistema de transporte eficiente, cómodo, seguro y económico”.

Por otra parte, este sistema de masificación del transporte incluye los planes de educación para reducir las muertes por accidentes en un 30% de cara al año 2020. Explicó el método de validación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en las cifras por muertes por accidentes en otras locaciones.

“Nosotros no teníamos un marco legal que nos permitiera acometer acciones que inmediatamente dieran resultados, entonces el Observatorio ha dado una buena noticia respecto a las estadísticas. Tenemos el grato resultado de que entre 2016 y 2017 la tasa de muertes por accidentes se redujo en un 10.4% y las muertes de los motoristas logramos reducirlas en un 14.2%”, explicó la funcionaria.

Reglamentos

La ley 63-17 que crea al Intrant establece alrededor de 44 reglamentos pero la institución logró agruparlos en 22. Para eso, se unificaron algunos reglamentos que hablaban sobre un mismo tema en uno solo. De los reglamentos hay 13 que están en proceso, unos aprobados por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, seis a las espera de aprobación, cuatro que salieron de vista pública, tres entraron en vista pública y tres reglamentos nuevos que no están en la ley que según señaló De los Santos, se hace urgente sacarlos, para ser un total de 25 instrumentos normativos.

Por tal razón, el Intrant ha trabajado de la mano con los diferentes sindicatos de transporte para la transformación de estos a empresas, ya que la institución no otorga los permisos de operación de rutas a sindicatos.

A nivel nacional cerca del 90% de los sindicatos son empresas donde se asocia en forma de consorcio a sindicatos afiliados a estas empresas que estarán operando en los corredores. l

Terminales interurbanas en Santo Domingo

Claudia Franchesca de los Santos sostuvo que la construcción de cinco paradas interurbanas en el Gran Santo Domingo busca descongestionar el tránsito en el centro de la ciudad. Asimismo, señaló que ha habido una desinformación con ingrediente político en los ciudadanos que manifiestan en algunas zonas que las paradas serán generadoras de contaminación. “Estas terminales interurbanas buscan que los autobuses se queden en las periferias de las ciudades para descongestionar el centro. Son sur/corto- sur/largo, la del norte, la del Cibao y del este. Estas cinco terminales aportarán muchísimo al descongestionamiento”, apuntó. Hasta el momento el Ministerio de Obras Públicas ha licitado dos de las terminales.

Es funamental para la reducción de accidentes

En el marco de la masificación del transporte y reducción de muertes por accidentes, se encuentra un programa de educación vial en centros educativos públicos y privados además a la ciudadanía en general como actores principales del transporte en el país.

“Nuestra generación no conoce en detalle todas la reglas del transporte más que cuando lee el libro rápido antes del examen y es una de las razones de la situación que tenemos en las vías hoy. La concientización y educación es sumamente importante en la sociedad dominicana y fundamental”, señaló.

Además los planes de educación vienen de la mano con los regímenes de consecuencia, es decir, que el ciudadano conozca su deber como peatón y conductor pero también esté consiente de las consecuencias que trae consigo violar las leyes de tránsito en cualquier lugar de la geografía nacional.

Según expuso Claudia Franchesca de los Santos, en las zonas de clase alta se cometen mayores infracciones de tránsito que en los sectores de clase baja. “Un día laborable una luz roja ha sido violada 150 veces por 150 vehículos en la zona de clase alta, mientras que en la otra es mucho menor”, ejemplificó. Dijo que esto es debido a que mientras en la zona de clase alta no hay agentes del transporte, pero poseen la educación para entender que no se debe y sin embargo lo hacen, por otro lado en las zonas de clase baja carecen de la educación pero como está el agente permanente no incurren en infracciones.