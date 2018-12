Amarante Baret asegura que le ganará las primarias del PLD a Leonel

El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Carlos Amarante Baret afirmó este domingo que le ganará al expresidente Leonel Fernández en las próximas elecciones primarias de la organización política.

“Voy a domar al león”, dijo Amarante Baret ante cientos de personas durante una actividad que se celebra en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, en el Distrito Nacional.

Afirmó que lo que está en juego es el pasado frente al futuro, alusión al exmandatrio Fernández, quien también busca la nominación.

“Leonel dice que va camino a los dos millones de firmas o formularios. Ya lo hemos dicho y quiero repetirlo: no importa cuántos millones de firmas tengan, porque a pesar de ellas, tendrán que comprender que ya son parte de la historia. Son el pasado. ¡Las elecciones se ganan con votos, no con firmas!”, reclacó.

Indicó que se identifica como un hombre de la primera línea leal al presidente Danielo Medina.

Sostuvo que el pasado no alberga ninguna esperanza, “porque donde no hay cambio, no hay renovación”, y aseguró que el pasado quiere una reelección diferida para completar cinco periodos y veinte años de gobierno con “la misma gente y el mismo equipo”.

Asimismo, indicó el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y otras organizaciones de la oposición, se han unido a grupos violentos para relalizar huelgas y paros de labores.

“Aquí les decimos no al retroceso opositor y no al pasado interno, y que irremediablemente el día vencerá a la noche y ganaremos el futuro”, expresó.