Carlos Montilla pide apoyo para “liberar” a Venezuela

El actor venezolano Carlos Montilla mostró preocupación por la situación política que vive actualmente la tierra que lo vio nacer y dijo desconocer la Venezuela que le dio tanta satisfacción. Sostuvo que hace 20 años su país “fue secuestrado” y hasta el momento “no se ha podido salir de esa gente”, porque la sociedad a lo interno y a nivel internacional no termina de entender “la clase de personas con las que estamos tratando”. “Ellos quieren resolver los problemas como si fuesen políticos y ellos no son políticos, son como una banda criminal que están dispuestos a cualquier cosa para mantenerse en el poder, muchos están incluso buscados por la Interpol, ellos no se van a bajar de ahí por las buenas”, aseguró.

Durante una visita a elCaribe, consideró que si no se da una intervención de una coalición de países que entren a Venezuela y por la fuerza obliguen al gobierno a irse, en combinación con fuerzas internas, jamás podrán superar la crisis que se vive hoy días en ese país suramericano.

El actor de 56 años dijo que el gobierno de su país tiene el control de las armas y que ha demostrado que “es capaz de matar sin que le tiemble el pulso”, lo que imposibilita que surja una fuerza de lucha interna. “Es muy triste lo que pasa en Venezuela, pero yo no pierdo la esperanza y me gustaría que mi gente en Venezuela tampoco, porque yo sí siento que el fin se acerca, no sé si será ahora o en un año, pero está cerca”, manifestó el actor que actualmente reside en Los Ángeles, California.

Taller de actuación

Montilla, conocido por sus actuaciones en telenovelas como “La loba herida”, “Sirena” y “Mariú”, entre otras, se encuentra en el país para impartir este fin de semana dos talleres de actuación, en el Salón de Eventos del restaurante Al Grill Naco, bajo la organización de KD Producciones. Los encuentros serán hoy y mañana sábado, desde las 9:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. También informó que en marzo retornará al país para filmar la película “El Escuadrón”, donde tendrá el papel antagónico.