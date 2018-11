Abinader recibe apoyo diputado y otros dirigentes en Santo Domingo Oeste  

El aspirante presidencial Luis Abinader recibió anoche el respaldo de un amplio equipo de dirigentes del municipio Santo Domingo Oeste, que según afirmó convierten a su corriente del Partido Revolucionario Moderno en el más poderoso equipo político que tenga partido político alguno.

Entre los dirigentes que fueron juramentados se encuentra el diputado Luis Sánchez, que había renunciado del PRD, el ex ministro de la Juventud, Robert Polanco, la destacada dirigente del PRM Georgina Portes, la regidora Arlette Almonte, Argenis y Bernardo Alcántara y decenas de dirigentes municipales, de zonas y de frentes sectoriales que se mantenían en otros partidos o corrientes.

Tanto Abinader como el diputado Sánchez resaltaron que las fuerzas del PRM y de otros partidos que consolidaron anoche, vienen a trabajar por la unidad a favor del Cambio. La actividad desbordó el salón principal del Multiuosos Ciudad Agraria y sus áreas externas.

Abinader enfatizó que con la llegada de Sánchez, Polanco, Portes y los nuevos dirigentes que se unen al diputado Elías Báez, al coordinador adjunto Isidro Santos, al ex candidato alcalde y ex dirigente del PLD, José Andújar, se demuestra que su proyecto político es la fuerza determinante en Santo Domingo Oeste, aunque aclaró que su objetivo es unir y sumar fuerzas por el cambio, no avasallar.

Tras cuestionar las fallas del gobierno del PLD expuso que el gobierno del Cambio, que presidirá luego de ganar las próximas elecciones, tendrá como objetivos fundamentales garantizar la seguridad ciudadana, generar empleos y bajar el alto costo de la canasta familiar.