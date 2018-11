Cabello denuncia “campaña” contra memoria de Chávez tras casos de corrupción

Caracas, 29 nov (EFE).-El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello,

denunció una “campaña mundial” contra la memoria del fallecido presidente Hugo Chávez, tras rechazar que se relacione el nombre del exmandatario con los exfuncionarios de su Gobierno acusados de corrupción.

“Se desata sobre la figura y el pensamiento de nuestr comandante Chávez una nueva campaña mundial de ataque a su memoria, de ataque a su legado”, dijo este miércoles durante su programa de televisión transmitido por el canal estatal VTV.

El líder chavista criticó que en la prensa de hable de la “enfermera” y el “jefe de seguridad de Chávez” en el caso de Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo Adrián Velásquez Figueroa -reclamados a España por blanqueo de capitales-, porque dijo “no tienen fotos” con el fallecido presidente.

“No, no, no, una señora que fue tesorera y traicionó al comandante Chávez al caer en actos de corrupción, no puede ser

chavista quien sea corrupto (…) un señor que estuvo en casa

militar lo ponen de jefe de seguridad del comandante, yo le

garantizo que nunca estuvo al lado del comandante pero ni a 100

metros”, dijo.

Asimismo, se refirió al caso de Alejandro Andrade, extesorero de

la nación condenado a 10 años de prisión en Estados Unidos por

lavado de dinero, y dijo que no debió traicionar “nunca” a Chávez.

“A nosotros nos duele en lo personal, claro, pero repito, para

ser chavista tú debes luchar contra la corrupción, no ser corrupto”, apuntó.

El considerado número dos del chavismo llamó en ese sentido a defender al expresidente “ante quien sea, contra quien sea, como sea” y aseguró que el exmandatario “jamás hubiese acompañado actos de corrupción”.

Este es el primer comentario que realiza un alto cargo del Gobierno sobre los casos de corrupción que involucran a exfuncionarios de la llamada revolución bolivariana y que se encuentran procesados en España, como el caso de Díaz Guillén y Velásquez, o en Estados Unidos, como Andrade.