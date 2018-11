“La oposición del país no gana porque se fracciona”

Dijo que las elecciones del 2020 son fundamentalesm porque definirán la estabilidad o crisis del sistema

Las tensiones políticas que hay en el país, relacionadas a las elecciones del 2020, son una señal de lo determinante que serán esos comicios para el futuro de la democracia y del sistema de partidos políticos del país. Así lo consideró el director del Observatorio Político Dominicano (OPD), Nathanael Concepción, que además piensa que los comicios del 2020 serán un antes y un después para el sistema político del país porque será la prueba hacia la madurez de la transición democrática. Sostuvo que en ese proceso juega un papel fundamental la estabilidad a las reglas constitucionales para el ejercicio del poder. Igualmente, dijo que le llama la atención que la democracia dominicana haya perdido 20 puntos en apoyo en solo dos años, cuando los demás países de América Latina le tomó una década perder respaldo. Desde su perspectiva, en el país hay un exceso de confianza en el sistema político a pesar de que las señales que da el sistema deben ser atendidas para evitar llegar a una crisis.

Sobre la oposición política, dijo que la razón principal por la que lleva tantos años sin victoria electoral es porque participa fraccionada en las elecciones y dijo que el alto porcentaje de los indecisos que registran las encuestas es porque aún no se han definido las principales candidaturas para el 2020. El OPD, una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) se dedica a la investigación de temas políticos y sociales y está baja la dirección de Concepción desde el 2014.

¿Por qué la democracia está perdiendo apoyo en el país?

El dato más llamativo de Latinobarómetro es que en la República Dominicana del 2016 al 2018 ha habido la misma pérdida de apoyo a la democracia de casi 20 puntos lo que tomó una década en la región, ese es un dato muy llamativo. No hay una respuesta clara a ese fenómeno y no la hay porque en República Dominicana hay estabilidad económica, crecimiento y el sistema de partidos tiene algunas alertas pero luce estable. Lo que puede estar incidiendo es la tensión que se da con la alternabilidad democrática que debe darse en el 2020 si se mantiene la regla constitucional y eso genera expectativas constrapuestas en el sistema, porque genera una crisis en el PLD y hacia fuera una sensación de incertidumbre y de inestabilidad que favorece que surjan nuevas opciones como Ramfis Domínguez Trujllo y otros que buscan capitalizar esa sensación de asomo de inestabilidad que hay.

¿Cuáles otros factores inciden en que la democracia pierda apoyo?

El tema de la inequidad, pues a pesar de ser el país que más ha crecido de América Latina en los últimos cincuenta años se mantienen los niveles de desigualdad y esas fracturas de desigualdad va incubando una especie de crisis, malestar e insatisfacción con la democracia. Hay otro dato llamativo en Latinobarómetro y es que el 80% planteó que se gobierno para una minoría, para una élite, y eso ya dice que hay un descontento visible. También hay señales de agotamiento en el modelo económico y eso también genera inconformidad. La gente se siente insatisfecha con la democracia porque no tiene respuesta en la medida en que quiere. Ahora el poder del individuo ha vuelto a crecer, ahora se puede convocar una protesta por Twitter, las personas sienten que en la democracia no tienen el papel que le corresponde y al mismo tiempo que hay un sistema de privilegios.

¿El sistema de partidos del país está en crisis?

Lo que tiene el sistema de partidos políticos son tensiones. Pero un sistema que te convoca casi el 70% del electorado, no está en crisis; un sistema donde dos partidos se repartan el 90% del voto y los otros 26 el voto restante, no necesariamente está en crisis, pero si tiene alertas que si no se atienden debidamente pueden convertirse en crisis.

¿Cuáles son esos síntomas que podrían conducir a una crisis?

Básicamente las tensiones en los dos principales partidos, en el PLD (Partido de la Liberación Dominicana) y el PRM (Partido Revolucionario Moderno), ambos tienen dos liderazgos con intención de ser opciones de poder y eso es lo que genera tensiones fuertes en esas organizaciones. Pero lo más importante son las tensiones por la alterabilidad democrática porque es un ensayo reciente en la República Dominicana y no se ha consolidado. Aquí nadie cree que un presidente va terminar al agotarse el término constitucional que tiene, aquí todo el mundo cree que el presidente va a seguir, pasó con Leonel Fernández en el 2012 y ahora pasa con el presidente Medina y si viene otro habrá la misma sensación de que no se va a respetar la regla de juego y eso demuestra que en el sistema hay problemas de madurez especialmente en lo relativo a la institucionalidad democrática.

¿Es saludable para la democracia que un solo partido gobierne tanto tiempo como ha ocurrido con el PLD?

Lo que no es saludable para la democracia es que no haya competencia, por tanto, la pregunta es si ese partido gana porque no hay condiciones objetivas de competir y si llegamos a esa conclusión si fuera un problema para la democracia. Lo que hay son ciclos electorales, y del 2004 para acá que el PLD se ha mantenido en el poder lo que tiene que ver es con el ciclo porque ha sabido combinar el desarrollo económico y con una oposición que se ha fragmentado. Pero si esos factores que han contribuido a ese ciclo, el PLD puede perder y eso es una muestra de que estamos en un sistema democrático que hay competencia.

Algunos partidos de oposición denuncian una dictadura de partido único ¿tiene fundamento esa denuncia?

En el 2002 el PRD tenía el dominio de todas las instituciones del Estado y lo perdió por una crisis financiera mal manejada. El PLD también puede perder el dominio que tiene, porque en la política lo que hay son ciclos y la oposición lo que tiene que hacer es repensar su estrategia para vencer al PLD y hasta ahora no lo logran porque se fraccionan como en el 2012, el PRD perdió a pesar de que estaba muy en la delantera. La respuesta a todo eso es que se han fraccionado y así se les hará difícil ganar al PLD, que tiene una gran maquinaria electoral y ha logrado construir unidad. Pero eso no quiere decir que no pueda ser vencido, el PLD puede ser vencido, el PLD es parte de un ciclo que se acaba como todo ciclo.

¿Cómo las elecciones del 2020 podrían impactar el sistema político?

Las elecciones del 2020 van a definir muchas cosas.

¿Puede funcionar el sistema de alternabilidad democrática?

Esas es una gran pregunta para el 2020 y eso va a depender de si le damos estabilidad o no las reglas de juego institucional. Esas elecciones van a definir o van a acentuar una crisis en el sistema y probablemente haya un estallido o va a consolidar la estabilidad del sistema político.