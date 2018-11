Una inmigrante resulta herida al cruzar con sus dos hijos la frontera entre México y EE.UU.

Una migrante guatemalteca ha resultado herida al cruzar ilegalmente la valla que divide la frontera entre México y EE.UU. con sus dos hijos pequeños, informan medios estadounidenses.

La mujer escaló la valla y cayó en unas estructuras metálicas, que le perforaron una parte de su cuerpo, apuntaron agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense. La madre ha sido trasladada a un hospital de San Diego (California). Los niños, de 3 y 5 años, no sufrieron daños.

Además, la mujer indicó a los agentes fronterizos que ella no formaba parte de la caravana de migrantes centroamericanosque se dirige hacia EE.UU.

“Entrar a nuestro país de manera ilegal, en particular a través de nuestros muros, no solo es peligroso, sino también muy tonto”, dijo el jefe de la Patrulla Fronteriza de San Diego, Rodney Scott. “Esta mujer puso en peligro su vida y la de sus hijos. Ella podría haber muerto de no ser por la rápida respuesta de nuestros agentes”, agregó.