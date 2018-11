Afirma Falcón “no es cualquier persona; extranjero con antecedentes penales no puede ingresar a RD

Exdirector de Migración dice ley impide entrada personas con antecedentes penales

Santo Domingo,– El exdirector de Migración, José Ricardo Taveras recordó que la ley 285-04, en su ordinal número 7 del artículo 15 expresa taxativamente, que un extranjero que tenga antecedentes penales no puede ingresar al territorio dominicano.

En tal virtud, el reconocido jurista sostuvo que la presencia en el país del reconocido capo de las drogas Willie Falcón violenta ese dispositivo legal.

José Ricardo explicó que la Constitución de la República hace una reserva de ley para la definición de la política migratoria, lo que significa que el ejecutivo, como en todos los campos, cuando ejerce sus facultades debe hacerlo en el marco de la ley.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´ AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, Taveras insistió en que cuando la Constitución hace una reserva sobre una política determinada, el Poder Ejecutivo está atado de pies y manos para tomar algún tipo de decisión a ese respeto.

Agregó que Willie Falcón no es cualquier persona, sino que fue el líder muy importante que manejaba el cartel de la cocaína en Miami en momentos en que esa ciudad norteamericana acusó niveles de violencia enorme con respecto a ese tema.

“Y la Ley 285-04, que es la Ley General de Migración establece muy claramente en su artículo 15, ordinal 7, que prohíbe, lo dice claramente, prohíbe que se admitan personas con antecedentes de carácter penales grave, como es el caso de la especie“, argumentó el también secretario general de la Fuerza Nacional Progresista.

Taveras precisó que, aunque en Miami y otras ciudades norteamericanas se sigue vendiendo drogas, en nada se compara a la ola de violencia que desató la banda del llamado Vaquero de la Cocaína, cuando él controlaba el negocio en esa urbe.

“Yo no acabo de entender dónde está la cabeza ni los pies de la política migratoria de la República Dominicana“, se quejó el exdirector de Migración.

El también ex congresista de la Fuerza Nacional Progresista sostuvo que la presencia en el país de Willie Falcón no se puede comparar con la estadía de los etarras en la República Dominicana, ya que aunque se trata de una agrupación terrorista, pero se trataba de una lucha política militar, que se desarrolló en un contexto en que había un proceso de negociación entre la ETA y el Estado español.

“Se buscó la forma de sacar esos actores por un tiempo, y se pidió a la República Dominicana que lo recibiera en calidad de refugiados para viabilizar un proceso que culminaría, como de hecho ya culminó, en la desarticulación de la ETA“, subrayó.

Dijo que por el contrario en este caso se está hablando de narco violencia y crimen organizado, y por lo tanto se tratan de cosas muy diferentes.

José Ricardo Taveras aseguró que en la decisión de aceptar la presencia del citado capo en la República Dominicana, no se tomó sin el conocimiento del presidente de la República.

Denuncia en Punta Cana venden armas traídas ilegalmente de Haití

José Ricardo Tavera denunció que en el sector conocido como Fiusa en Punta Cana se venden armas, las cuales son traídas ilegalmente desde Haití.

“Si tu quieres comprar armas vete a Punta Cana, pero Fiusa es un pedazo de Haití ya, y la inteligencia de este país sabe que venden armas, armas largas, y quien maneja ese negocio son haitianos“, aseguró el exdirector de Migración.

El excongresista fue enfático en afirmar que por la frontera dominico-haitiana se trafica de todo, y eso lo saben las autoridades.

Afirmó que aquí hay sectores que se benefician de esa situación, y por eso denuncian como vedas las acciones de las autoridades haitianas para tratar de que el trasiego de mercancías que llega desde la República Dominicana paguen los aranceles correspondientes.

Declaró que en el gobierno y en el Partido de la Liberación Dominicana hay plena conciencia de lo que le viene encima al país con respeto a la explosiva crisis que en todos los órdenes tiene la vecina nación.

“Y todo eso lo vamos hacer con un guardias muertos de hambre, sin dieta, sin transporte, sin comunicación, con una carretera que un tramo que se puede hacer en dos horas hay que hacerlo en siete porque no sirve“, detalló el jurista.

Explicó que todo eso conlleva a la necesidad de hacer un muro, que no solamente sea para contener la inmigración ilegal, sino que sobre el mismo se debe emplazar patrullas y tecnología para impedir todo tipo de trasiego irregular.

Insistió en que el muro es conveniente para preservar la paz en la isla, porque en la medida en que el Estado se ausenta de sus deberes le abre la puerta al caos.

Reiteró que las autoridades encargadas de cuidar la frontera no cuentan con un sistema de comunicación, a tal punto que cuando llegan a cierta zona de la frontera tienen que cambiar el chip del teléfono y colocarle uno de una compañía telefónica haitiana, porque no entran las dominicanas.

“Y para qué ponen a volar un dron si no tiene conexión a internet para enviar las coordenadas a un centro de monitoreo, para qué“, se cuestionó el dirigente de la FNP.

Agregó que esos guardias andan por ahí sin poder enviar una información rápida a sus superiores, y lo que hacen es enviar a un motoconcho para poder comunicarse.

Dijo que las Fuerzas Armadas saben que ellos no tienen ni los recursos, el soporte, ni el apoyo necesario para que haya una política de control fronterizo, dijo que como los militares no son deliberantes no pueden hablar de la situación.