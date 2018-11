Santo Domingo, RD.- El expresidente de la Federación Dominicana de Fútbol(Fedofútbol), Osiris Guzmán, negó que haya recibido soborno alguno durante sus años al frente de esa entidad deportiva y anunció que apelará ante el Tribunal Arbitral del Deporte la suspensión por diez años que le impuso la FIFA en octubre de este año.

Guzmán se expresó sobre el tema a través de un comunicado.

“Ante las noticias aparecidas en prensa tras la notificación de la decisión de la Cámara Adjudicaciones de la Comisión de Ética de la FIFA de fecha 12 de octubre, cuyos fundamentos fueron emitidos el pasado 9 de noviembre, les informo que la misma se encuentra en proceso de ser apelada ante el Tribunal Arbitral del Deporte”, se lee en el comunicado.

Se recuerda que en parte del expediente acusatorio contra el exdirectivo se incluyó el haber recibido sobornos, uso irregular de fondos de la entidad y contratación de familiares.

“No es cierto que haya recibido sobornos, que haya revendido entradas, ni que me haya lucrado en perjuicio del fútbol Dominicano, del mismo modo que no era ni es cierto que hubiera falsificado documentos, como me acusó la Cámara de Investigaciones y de cuya acusación la propia FIFA me consideró no culpable”, sostuvo.

Este miércoles una fuente reveló a este medio que está en proceso la cancelación de varios familiares de Guzmán que laboran en Fedofútbol.

“Teniendo en cuenta que se trata de un procedimiento abierto, no me corresponde comentar ni valorar más en detalle la mencionada decisión dado que podría perjudicar mi defensa en este caso”, concluyó.