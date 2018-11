Ray Guevara: el Tribunal Constitucional es absolutamente independiente

Guevara defendió la autonomía del TC y las decisiones de sus jueces, al dictar una conferencia magistral en el Foro ANJE: La Participación, un derecho ciudadano.

Santo Domingo. – El magistrado presidente del Tribunal Constitucional (TC) doctor Milton Ray Guevara, afirmó que el TC es un tribunal absolutamente independiente y que ha cumplido su difícil tarea sin inferencias en el quehacer de sus jueces.

Al emitir consideraciones sobre la reprochada independencia del poder judicial, el magistrado expresó que “a este Tribunal Constitucional nadie, absolutamente nadie, puede decirle por dónde orienta sus decisiones. Allí los jueces hacen lo que ellos entienden que deben hacer”, subrayó.

Ray Guevara hizo esta aseveración al dictar la conferencia de apertura del Foro “La Participación, Un Derecho Ciudadano”, organizada por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), y en el que participaron connotados juristas, líderes de opinión, congresistas y líderes municipales.

En la conferencia, titulada “Nuevos Derechos de la Ciudadanía en la Constitución y el Rol de Garante del Tribunal Constitucional”, el magistrado analizó la democracia participativa a partir de la Constitución de 2010 y los nuevos derechos y mecanismos de participación ciudadana que esta confiere, tales como el plebiscito, el referendo y la iniciativa legislativa popular.

Dijo que “Lo más importante que tiene la Constitución de 2010, que no es suficientemente conocida por el pueblo dominicano y no se ha querido que sea suficientemente conocida, es el poder ciudadano”, destacando que este poder supone el cumplimiento completo de la Constitución.

“Parece que en países como los nuestros la Constitución no es un todo, y se respetan determinados artículos: los que me favorecen a mí, los respeto; los que no me favorecen o me limitan; no los respeto. Por eso digo que este poder ciudadano supone el cumplimiento completo de la Constitución, y la constitución es de cumplimiento total no parcial”, observó.

Atribuyó este incumplimiento a una débil cultura constitucional que exige la enseñanza de la Constitución, una labor que viene realizando el TC a través de sus sentencias y divulgación de contenidos “para estimular la cultura constitucional que refuerce la confianza ciudadana en el derecho como medio institucional relevante de la interacción social”.

Señaló, no obstante, que la efectividad de los derechos de participación ciudadana depende de un marco regulatorio que concretice el contenido abierto de la Constitución y cree los cauces institucionales apropiados que faciliten su ejercicio. “Esta es una asignatura pendiente en el campo legislativo, pues apenas contamos con la ley que rige la iniciativa legislativa popular”, agregó Ray Guevara.

Indicó que la corte ha exhortado al Congreso Nacional la aprobación de leyes complementarias que manda la propia Constitución y que permitirían la realización de los derechos de ciudadanía, pero no ha obtenido la respuesta adecuada.

“La ausencia de las regulaciones legales pertinentes que materialice los otros derechos ciudadanos – además de la iniciativa legislativa- es una dificultad para su ejercicio y su conversión en práctica ciudadana”, manifestó.

El presidente del TC compartió estas impresiones al participar como orador principal en el Foro ANJE sobre Participación Ciudadana, iniciativa que se organiza con el propósito de fortalecer la institucionalidad en el país y fomentar el intercambio de ideas con miras al desarrollo nacional.