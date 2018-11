Marko Pérez: el ego destruye la carrera de los artistas más duros

Youtuber._ El youtuber venezolano Marko Pérez, quien esta noche presentará su Tour 2k18, un Stan Up Comedy, en Hard Rock Live, Santo Domingo, dijo que el peor enemigo de un artista es el ego, que puede llegar a destruir su carrera.

Asimismo, criticó que haya artistas que se le suba el ego a la cabeza, porque ante todo se debe estar “bien centrado como persona”.

“Lo importante es que cuando se sienta que eso está pasando, tener un familiar, amigos inteligente cercanos, que te amen, te haga pisar tierra para que sepas que ese es el camino equivocado. El ego siempre destruye la carrea de los artistas más duros de los cuales hemos cantado canciones y visto películas”.

Pese a todas las ocurrencias que se les ve hacer en las redes sociales, Marko se describió como un hombre muy familiar, amante del hogar y del trabajo.

“Creo que soy un ser muy tranquilo, muy de casa, muy de amigos personales, hasta el sol de hoy, gracias a Dios, después que me hice viral hace un año y medio, conservo las mismas amistades que tenía antes de serlo. Tuve la oportunidad de traer a mi mejor amigo a esta gira”, expresó.

Durante un encuentro con la prensa que sostuvo que antes de llegar a las redes sociales llevaba su humor al teatro junto a un grupo de amigos y que luego decidió compartir en plataformas digitales fragmentos de sus presentaciones las cuales fueron acepadas por sus seguidores.

Sobre los “papeles” que personifica, Marko dijo que son creados por el mismo y explicó que primero estudia la personalidad de sus amigos y personas cercanas para luego caricaturizarlos.

“El personaje de ‘La Mamá’ es mi mamá, el persona la mujer ‘qué hago’, de una amiga que tenía en el colegio, que era así, todo el día andaba inconforme con la vida. Ella no lo sabe, pero creo que se está dando cuenta poco a poco, ella me escribe, esto si me da risa y yo pienso ‘si tú supieras’”, narró el comediante.

Para Marko, quien estuvo nominado a los premios Emmy Awards 2018 por su trabajo en las redes sociales, el talento que posee de hacer reír a las personas se trata de un don que le concedió Dios porque a medida que va improvisando se les van ocurriendo cosas que jamás había pensado, y que hasta a él mismo les sorprenden.

Informó que hace un tiempo perteneció a una agrupación musical de Venezuela y confesó que amaba la tarima, por lo que decidió grabar su primer un tema musical dedicado a esas “parejas que no buscan nada serio”, el cual estrenará próximamente.

Reveló que como no cuenta con un timbre de voz muy afortunado, le fue “acomodada” en el estudio.