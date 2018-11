Omsa lanza campaña “¿Y la educación Pa’ cuándo?”

Transporte._ La Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) lanzó este lunes la campaña educativa ¿Y la educación Pa’ cuándo?, a fin de orientar sobre la conducta de los usuarios, choferes y cajeras dentro de esas unidades estatales que son utilizadas a diario por miles de ciudadanos.

El vocero de la entidad OMSA, Melvinson Almánzar, señaló en un comunicado que esta campaña de enseñanza se realizará a través de las redes sociales en formato audiovisual, en algunos portales web que promocionan la institución y en un canal de TV nacional.

“Aprovechamos las diferentes actividades que se celebran durante la semana de la Seguridad Vial, para seguir fomentando la educación entre nuestros usuarios, conductores y cajeros, de manera tal que el buen trato y el respeto prevalezca en los autobuses”, dijo Almánzar.

Entre los principales temas de la campaña están no fumar en los autobuses, no comer, no tomar alcohol, pedir la parada a tiempo, el trato adecuado que deben tener los empleados de la OMSA con los pasajeros, entre otros.

Los antecedentes de la Semana de la Seguridad Vial se remontan al año 2004, a raíz de conocerse el “Primer Informe Mundial sobre la Prevención de los Traumatismos a causa de los Accidentes de Tránsito”, Naciones Unidas articuló una serie de compromisos de trabajo junto a sus colaboradores tras resolutar en Asamblea General la Crisis de la Seguridad Vial en el Mundo (R58/289) a inicio de abril de ese año.

En la República Dominicana la Semana de la Seguridad Vial se efectúa este año del 18 al 25 de noviembre, con diversas actividades encabezada por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).