Temístocles Montás llama a gran acuerdo nacional para no modificar Constitución para reelección

Santo Domingo.- Juan Temístocles Montás, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), declaró este lunes que las fuerzas políticas y económicas del país deberían arribar a un gran acuerdo para que no haya reformas de la Constitución con el tema de la reelección presidencial por al menos cien años.

Señaló que lo ideal es que “las fuerzas políticas de este país y las fuerzas económicas, podamos arribar a un gran acuerdo para que no se produzca una modificación de las Constitución en los próximas cien años, en los relativo a la reelección presidencial”.

Montás se refirió en estos términos al encabezar el acto de presentación de la página web de su precandidatura, en el Hotel Dominican Fiesta, en el que se señaló que se trata de un medio con “tecnología amigable”, que servirá para presentar y recoger los discursos, noticias, fotografías y videos de todas las actividades que desarrolle su proyecto presidencial.

Ante preguntas de periodistas de si cree que el presidente Danilo Medina está por montar de nuevo la reelección presidencial, reiteró que descarta que el mandatario esté en esos aprestos y que cree que se cumplirá el acuerdo que se suscribió en el Comité Político con relación a los dos períodos y nada más.

“Si queremos realmente crear instituciones en este país, no podemos seguir relajando este tema de la reelección presidencial”, dijo, de acuerdo a una nota de su equipo de prensa.

Declaró que su equipo trabaja para organizar 200 mil personas con miras al proceso interno, que se desarrollará mediante primarias abiertas y simultáneas en todo el territorio nacional y con el padrón de la Junta Central Electoral.

Precisó que en el PLD solo tres líderes tienen estructura a nivel nacional para competir en las primarias en las que se escogerá el candidato presidencial de dicha organización y que en las primarias del PLD nunca han votado más de 400 mil personas.

Explicó que en un principio su proyecto trabajaba para organizarse en torno al PLD, con el propósito de tener presencia en cada uno de los intermedios de la organización política, sin embargo ahora trabajan alrededor de las mesas electorales del padrón de la Junta Central Electoral.

“El Comité Central del PLD decidió celebrar sus primarias con el padrón abierto, por esa razón, a partir de ahora hemos iniciado una nueva etapa; ahora el trabajo, si bien no descuidar lo que hemos hecho a nivel de la estructura del partido, lo vamos a orientar a trabajar por mesas electorales”, declaró el precandidato presidencial.

Dijo que en esta nueva etapa buscan visitar “todos los hogares dominicanos, porque ahora ya no se trata de compañeros y compañeras, se trata de ciudadanos y ciudadanas; todo el que esté inscrito en el padrón de la Junta Central Electoral podrá ir a votar por el candidato que prefiera en las primerias del PLD”, precisó.

Con esos fines iniciaron hace dos semanas lo que denominó como “Encuentros con el pueblo”, con el objetivo de entregar la cartilla en la que se ofrecen los detalles del proyecto de la precandidatura presidencial del ingeniero Montás y porqué busca la nominación.

Manifestó que durante el fin de semana su equipo estuvo en las calles de 27 provincias del país, en las que se distribuyeron cerca de 200 mil de las citadas cartillas.

“Compañeros que tenemos en esas 27 provincias visitaron zonas diferentes, como en Santiago, en Cien Fuego, se hizo en toda la región este del país, se hizo prácticamente en toda la región norte del país; solo siete provincias no lo hicieron, no porque no estaban en capacidad de hacerlo, sino porque recibieron la información tardía”, argumentó.

Juan Temístocles Montás señaló que en lo que resta del año su proyecto desarrollará dos grandes encuentros nacionales, uno con mujeres y otro con jóvenes.