René Pérez, la voz del “rap bruto” que le canta a los inmigrantes

Tras cuatro años de haber visitado a la República Dominica, el rapero boricua René Pérez, mejor conocido como “Residente”, ofreció el sábado por la noche lo mejor de su “Residente World Tour”, un concierto cargado de críticas, quejas, mensajes de unión y buena música.

El cantante y compositor permaneció fiel a su estilo en todo momento, con una combinación que no olvidó el romanticismo y la energía revolucionaria. Así se entregó a sus fanáticos dominicanos, a quienes les dedicó 20 canciones, aderezadas con su sentir sobre temas sociales, como la inmigración, la honestidad y la unión de los pueblos.

Al hablar de la caravana de inmigrantes en Norteamérica, dijo que al parecer los gobernantes del mundo no se han enterado de que “somos una sola raza humana”. “No sé por qué es tan complicado entender algo tan simple; somos una sola raza y ya, vivimos todos en el mismo lugar y la gente no comprende eso. Lo mismo que está haciendo, no solo Trump, sino Estados Unidos a los mexicanos que cruzan, ahora algunos mexicanos se los están haciendo a los que cruzan en Centro América. Es ridículo, es como una cadena y eso hay que pararlo”, fueron algunas de las quejas del cantante antes de dedicarles el tema “Pal norte” a todos los inmigrantes del mundo que viajan para mantener a sus familias, pero también a los que ayudan a esos extranjeros.

Entrega musical

La presentación del artista, quien ha ganado 28 Grammy Latinos, inició a las 10:20 de la noche con la salida de sus músicos, quienes uno a uno se iban sumando a la tarima que esperaba a “Residente”. La primera pieza que dedicó a la “jevitada” que abarrotó el puerto de Sans Soucí fue “Anormales”, para luego saludar. “¿Cómo estamos República Dominicana? Tan cerquita y no había venido hace un tiempo. Es muy lindo estar acá”, dijo en medio de la algarabía del público.

Durante un poco más de dos horas, vestido con franela azul, pantalón negro y una gorra, René entregó lo mejor de su cancionero, tanto de esta etapa de solista, como de los éxitos que cosechó con la desaparecida agrupación Calle 13, entre ellos “Desencuentro”, “Calma pueblo”, “Rap bruto”, “Sexo”, “El aguante” y “Vamos a portarnos mal”, con el que cerró el show que contó con el patrocinio de CDN, canal 37.

La presentación de “Residente” fue antecedida por la del cantautor dominicano Riccie Oriach, quien, con su marcado estilo y acompañado de una banda de seis músicos, se adueñó del escenario y del público que lo aplaudió y le hizo coro al ritmo de “Prima tecata”, “Viaje al infinito”, “La Guayaba” y “El mosquitero”, entre otros.