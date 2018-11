La paciencia, habilidad de mantenerse tranquilo ante decepción, angustia o sufrimiento, es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte, decía el filósofo alemán Immanuel Kant. Estudios recientes arrojan que la paciencia es una virtud que se relaciona con beneficios positivos para la salud, como disminución de depresión y otras emociones negativas. Pero no debemos cometer el error de pensar que la voluntad por sí sola nos hará más pacientes. Si deseamos cultivar la paciencia en serio, no deberíamos esperar resultados inmediatos, tenemos que entrenarnos para ser pacientes, no solo intentarlo. Especialistas como la psicóloga norteamericana Sarah Schnitker, sostienen que es imprescindible que también lo vinculemos con un panorama más amplio de por qué es importante cultivar paciencia.