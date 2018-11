Roberto Rosario asegura que en el Congreso están dada todas las condiciones para modificar la Constitución

Santo Domingo,- El expresidente de la Junta Central Electoral -JCE-, Roberto Rosario aseguró éste domingo que los promotores de una segunda modificación constitucional consecutiva para habilitar la reelección del presidente Danilo Medina ya cuentan con los votos necesarios en la Cámara de Diputados para llevar a cabo esa acción, e inclusive superan el número requerido con al menos cinco congresistas.

Detalló que los promotores del continuismo del actual mandatario han hecho tres propuestas a los legisladores, la primera de ella es reelección por reelección, también la unificación de las elecciones municipales de febrero del 2020 con las congresuales y presidenciales de ese mismo año, y en tercer lugar la modificación del artículo 124 de la Constitución para eliminar el nunca jamás.

Rosario, quien es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana -PLD-, dijo que en esas diligencias, hasta el mes de abril le faltaban 13 votos, pero en la actualidad le sobran cinco.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa semanal “D’ Agenda”, el ex presidente del órgano comicial advirtió que ante una nueva modificación de la Constitución, e inclusive con un eventual triunfo del actual mandatario, el país entraría en una etapa de ingobernabilidad y hasta de desobediencia civil.

Insistió en que, en el Congreso, hoy están dada todas las condiciones para que se lleve a cabo una nueva modificación al texto sustantivo, aunque a la vez se cuestionó en el sentido de cómo se han conseguido esos votos.

“Porque lo peor del caso es que los que lucen más interesados son algunos diputados de la oposición, sobre todo del Partido Revolucionario Moderno, son los más activistas, acompañados, obviamente, de un sector de legisladores del Partido de la Liberación Dominicana que los tienen bailando esa música“, lamentó Rosario Márquez.

Insistió en que hay una buena cantidad de legisladores opositores acompañando en ese despropósito a quienes quieren reformar la Constitución con esos fines.

“Lo peor del caso es que eso tiene su salsa, no crea que esos alimentos se digieren, se le pone salsa, en estos momentos no es posible una reforma constitucional que no vaya acompañado, no hay la posibilidad de reformar la Constitución con esos fines si no va acompañado de comprar la voluntad de los legisladores“, remachó el dirigente peledeista.

Recordó que hasta el día de hoy, por razones política partidaria, tanto a lo interno del PLD, como en la oposición, esos legisladores han tenido una posición contraria a reformar la Constitución para habilitar una nueva reelección del presidente Medina.

“Es la única manera de lograrlo, y yo no creo con la situación económica y política que tiene la República Dominicana, se debe hacer una inversión en ese sentido, porque al final es de dinero público, porque el que lo pone de sus recursos al final lo va a sacar de algún lado“, reiteró.

Llamó a quienes están gobernando a concentrarse en sus tareas, para terminar bien y libre de escándalos, sobre todo libre de actuaciones que perjudiquen al partido de gobierno.

“Pese a todo eso, el PLD sigue siendo la principal fuerza política, y el partido político a vencer en el año 2020, pero ojo, un despropósito como ese podría llevar al PLD a que le ocurra como al PRD en el año 2004, y en ese sentido los únicos culpables son los que se metan en esa aventura“, advirtió el expresidente de la JCE.

Roberto Rosario adelantó que cuando los peledeistas sean echados a patadas de la administración pública le van a pasar cuentas, sobre todo en los eventos internos, a los responsables de que el pueblo dominicano no pueda seguir por un sendero de cambios, de reformas y de consolidación de la democracia.

Manifestó que, conquistar a los legisladores de la oposición y del oficialismo para reformar la Constitución, ofreciendo reelección por reelección, unificación de las elecciones y eliminación del vigésimo transitorio y del nunca jamás del artículo 124, hay otras ofertas.

“Eso solo es posible con mecanismos no santo, eso no se logra rezando, rezando no, porque Dios no permite que recen para cosas así“, acotó.

Pide a Danilo parar esos aprestos

Rosario llamó al presidente Medina a parar los aprestos de modificar nuevamente la Constitución de la República para habilitar una nueva reelección, la cual según dijo está impulsando funcionarios de su gobierno.

“Yo creo que la situación que tiene el presidente Medina es que tiene a su alrededor a funcionarios que no entienden que fueron electos para concluir el 16 de agosto del 2020, y que entienden que las posiciones son eternas, entonces estos funcionarios no solo están jugando a la reelección del presidente sino a su propia reelección, y por eso le están creando un problema al presidente, que debe parar“, dijo Rosario.

Sostuvo que si Medina le asegura al país, en esta ocasión la gente le va a creer, porque en la primera le creyó y no le fue bien, que él no está propiciando esos aprestos y que quienes lo auspician lo están haciendo sin su consentimiento, la credibilidad del gobierno sube.

“Yo creo que le conviene al presidente de la República despejar ese camino, mira el presidente de la República estimuló a varios de sus seguidores a que se lanzaran a la conquista de la candidatura presidencial del PLD, pero no había pasado un mes cuando él dio una declaración que en marzo era que iba hablar del tema“, recordó.

Explicó que desde que el jefe de Estado hizo eso congeló la posibilidad de crecimiento de esos precandidatos, a tal punto que ninguno llega al dos por ciento.

“Si se produce esa reforma, y el presidente de la República lograra, incluso, ganar la presidencia de la República, el país se aboca a un periodo oscuro de ingobernabilidad y desobediencia“, alertó.

Ratificó que en este momento no hay condiciones para que se imponga la reelección y haya estabilidad con posterioridad, no existen esas condiciones y el presidente lo sabe.