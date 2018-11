Otorgan “Bate de Plata” a José Ramírez

El tercera base dominicano José Ramírez ganó ayer el premio “Bate de Plata” gracias a su destacada actuación con el madero durante la temporada con los Indios de Cleveland en la Liga Americana.



El galardón reconoce a los mejores bateadores en cada posición en ambas ligas. Los coaches y dirigentes de los equipos de las Grandes Ligas votan cada temporada por los jugadores que para ellos han tenido la mejor producción en el Viejo y Joven Circuitos.

Los demás ganadores en la Americana fueron el receptor Salvador Pérez; el inicialista José Abreu; el intermedista José Altuve; el siore Francisco Lindor y los jardineros Mookie Betts, Mike Trout y J.D. Martínez. En la Nacional ganaron el catcher J.T. Realmuto; Paul Goldschmidt (1B), Javier Báez (2B), Nolan Arenado (3B), Trevor Story (SS), Christian Yelich (OF), David Peralta (OF), Nick Markakis (OF) y Germán MNárquez (P).