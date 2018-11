Tribunal dice que declarar cómplice a Marlin Martínez constituiría precedente funesto

Al presentar las motivaciones de la sentencia contra Marlon y su madre, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Judicial Duarte señaló que crear la complicidad de Marlin en base a los hechos que fueron probados , constituiría el precedente más funesto para el derecho penal en la República Dominicana.

“Sería pasar por encima a la Constitución, a la ley, a la jurisprudencia, al principio de legalidad, al derecho como ciencia, a la Escuela Nacional de la Judicatura, que nos ha formado a todos los que componemos este tribunal, y porque no decir a nuestra propia capacidad como profesionales”, leyó el juez Víctor Inoa, quien forma parte del tribunal.

Explicó que el Código Penal Dominicano no contempla la complicidad con posterioridad al hecho. “Es decir que aquella persona que interviene o participa realizando cualquier conducta, pero posterior al momento en que el autor realizó el hecho, jamás podría considerarse como un acto de complicidad”.

Señaló que inventar no es derecho y que la función de los jueces es aplicar las leyes ya conocidas “no así sorprender a los procesados con una invención que no conocen, puesto que estaríamos llevando a un estado inseguridad jurídica, no solamente a los imputados sino a todos los ciudadanos del país”.

Sostuvo que de ser así todos deberíamos ser juzgados como cómplice de una cantidad indeterminada de actos aunque en ellos no se haya participado.

No obstante, el tribunal señaló que la conducta de Marlín fue inmoral, irresponsable al tratar de proteger a su hijo más allá del deber de una madre.

“Si embargo ella solo es responsable de lo que el legislador ha establecido en el Código Penal como delito”, leyó el magistrado Inoa.

