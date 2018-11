Instagram._ El abogado de la familia de Emely Peguero, José Martínez Hoepelman, dijo este miércoles que mientras en la justicia dominicana se siga buscando subterfugios para asegurar la impunidad, “jamás tendremos el país que nos merecemos”.

La reacción de abogado fue emitida en emitida por los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Judicial Duarte quienes condenaron a 30 años de prisión a Marlon Martínez y a 5 a su madre Marlin, por el asesinado de Emely.

“Mientras en la RD la justicia siga buscando subterfugio o argumentos para asegurar la impunidad, jamás tendremos el país que nos merecemos”, escribió.

Al presentar las motivaciones de la sentencia contra Marlon y su madre, el tribunal señaló que crear la complicidad de Marlin en base a los hechos que fueron probados constituiría el precedente más funesto para el derecho penal en la República Dominicana.

Señaló que inventar no es derecho y que su función es aplicar las leyes ya conocidas “no así sorprender a los procesados con una invención que no conocen, puesto que estaríamos llevando a la a un estado inseguridad jurídica, no solamente a los imputados sino a todos los ciudadanos del país.