Desempleo juvenil, principal problema de munícipes Santo Domingo Este

Mesa Municipal por la Igualdad de Género en Santo Domingo Este revela que en República Dominicana se sitúa en un 29.4 %, la más alta de América Latina y el Caribe

Santo Domingo Este.- Conforme a un estudio realizado por el Centro para la Educación y el Desarrollo (CEDUCA), un 55.3 % de la población juvenil está desocupada, y según Isidro Pérez Polanco, de la Mesa Municipal por la Igualdad de Género en Santo Domingo Este, denunció que la mayor concentración de jóvenes desempleados se concentra en SDE por ser el más grande del país.

Pérez Polanco, quien también es parte de CEDUCA, expresó que se debe tomar en cuenta que dentro del grupo de jóvenes sin oportunidades están los que ni estudian ni trabajan (los NI-NI).

En ese sentido, líderes juveniles de varias organizaciones de la zona, en combinación con el programa “Impulsando políticas públicas municipales con enfoque de género e inclusión de juventudes en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este”, apoyado por el Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (CE-MUJER), están demandando tanto del gobierno central como del municipal, que se definan las políticas públicas en materia de juventud y género.

Expresaron la dificultad que enfrentan a la hora de acceder a su primer empleo porque las empresas les demandan una experiencia laboral que no tienen, esa situación es uno de los males de la juventud dominicana, que viene dado del abandono escolar: “La posibilidad de emplearse es mínima porque ellos desertan de la educación media y eso les impide entrar en la educación universitaria, lo que les obliga a emplearse en el sector informal”, advierten desde CEDUCA.

Desempleo con rostro de mujer

El misma suerte de desempleo que cubre a la juventud del municipio Oriental cobija a las mujeres, no tienen oportunidad de conseguir un empleo digno, pues la mayoría no terminó la escuela secundaria y no poseen las competencias que exige el mercado laboral, debido a que se convirtieron en madres a destiempo.

“En Santo Domingo Este las mujeres trabajan más que los hombres, sin embargo son discriminadas, aunque hagan el mismo trabajo que ellos les pagan menos. Otra situación que las vulnera es que no forman parte de los espacios de toma de decisiones ni en material laboral ni en asuntos municipales”, explicó Isidro Pérez Polanco.

El programa “Impulsando políticas públicas municipales con enfoque de género e inclusión de juventudes en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este”, surge para ayudar a los munícipes a empadrarse y desarrollarse y es la pieza angular La Mesa Municipal por la Igualdad de Género en SDE y cuenta con el apoyo de Oxfam, CE-MUJERy el Bizkaia.