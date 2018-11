Un perfeccionista no busca la perfección, sino el error, un religioso no busca gracia para vivir sino como cumplir la ley, un hijo de Dios no busca el pecado, sino al pecador. Quien ha sido amado, ama, quien ha sido comprendido, comprende y tolera, quien es ayudado, comparte, quien es incluido no rechaza, quien es favorecido, favorece, quien se valora no se vende, quien es libre no disimula, quien no debe, no se esconde, quien no teme, no finge, quien no está herido, no se ofende, quien tiene identidad no se tuerce, quien se respeta, no se contamina, quien se ama no se anula, quien no vive a oscuras, no rechaza la luz. Buscamos llenar lo vacío con lo que creemos merecer, pero todos anhelamos un encuentro con el amor.