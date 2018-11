Reinaldo Pared a Franklin Almeyda: “Respeta si quieres que te respeten”

El secretario general del Partido de la Liberación, Reinaldo Pared Pérez, llamó este jueves al dirigente de esa organización, Franklin Almeyda Rancier, a respetar si quiere que lo respeten, luego de que este lo acusara de especular cuando afirma que la decisión de las primarias abiertas no tiene que ser ratificada por ningún otro organismo.

Pared Pérez le respondió a Almeyda a través de su cuenta de Twitter donde también le señaló que él nunca ha especulado en la vida y que se limita a lo aprobado .

“NUNCA he especulado en mi vida. Si la especulación es norma en tu vida, eso es cosa tuya y no lo dudo. Me he limitado a lo que se aprobó. Respeta si quieres que te respeten”, dice el tuit publicado por el político .

Ayer Franklin Almeyda publicó en su cuenta de Twitter “Amigo y compañero @ReinaldoPared acógete al texto y no especules. Es mandato en el acuerdo del CC (Comité Central) la ratificación ante el Pleno del Congreso (es integrado igual q la Asamblea de Delegados). No te sumes a los que aprueban y después se niegan, no es tu perfil”.