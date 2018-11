Marlin: “Yo no tuve el valor de decirle que su hija no tenía vida, yo sé que fallé”

San Francisco de Macorís. – Marlin Martínez, acusada como cómplice de la muerte de Emely Peguero habló por última vez este miércoles en el juicio de fondo, donde expresó el dolor que sentía al saber que la adolescente había muerto, y no tenía como decirle a la madre de esta que su hija ya no estaba.

“Yo no tuve el valor de decirle que su hija no tenía vida, yo sé que fallé, pero no porque quería que eso sucediera, no quiero ver a una madre en el caso de Adalgisa, pero tampoco quiero verla en mi lugar”, externó con llanto y lágrimas Marlin previo a la conclusión del proceso, y luego de que también hiciera su última intervención la madre de la menor asesinada.

La imputada indicó que todos los que pasaron por el tribunal no pudieron decir que su hijo Marlon era un criminal, “mi hijo Marlon fue un ejemplo hasta ese momento”.

Pasadas la 6:00 de la tarde, se le permitió a los padres de Emely Peguero la oportunidad por última vez de referirse al crimen, donde el señor Genero Peguero, dijo que la muerte de esta no quedará impune al tiempo de pedirle a los jueces hacer justicia, y en tono enérgico dijo que siempre se opuso a la relación de su descendiente con el acusado de quitarle la vida.

En tanto, la madre de Emely, Adalgisa Polanco, quien relató que su hija le dijo que en los sentimientos no se mandaba, expresó que “yo no podría sacarle el corazón para que olvidara a Marlon Martínez, una madre no manda en los sentimientos de su hijos, una madre da consejos, Marlon me pide perdón, pero no es un perdón verdadero, no es un perdón donde tú no tienes la cara para mirarme y decirme que estás arrepentido, porque tú no estás arrepentido”.

En sus palabras y visiblemente compungida, la adolorida madre dijo que el día que Marlon esté arrepentido la va a llamar y le va a decir qué pasó en esa situación.

“No te costara años para decirlo, porque tu conciencia no te va dejar vivir, te quise como a un hijo, pero no porque tenía amores con mi hija, sino porque tu estabas vacío de amor, porque tú no tenías amor de madre como tenías que tenerlo, porque tu madre vivía en sus asuntos de política, no la critico por eso, mírame a la caras porque deseo que tú y Marlin me miren a la cara por primera vez de pues del 23 de agosto que me mataron a mi hija, y todavía, es verdad yo creía que ustedes eran personas honorables, pero hoy no puedo decir lo mismo”, deploró Adalgisa.

Sera el próximo miércoles 7 de noviembre cuando el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito judicial de Duarte de por finalizada con la sentencia definitiva del caso de la muerte de la adolescente.

La decisión fue anunciada por la presidenta del tribunal María de los Ángeles Concepción, quien dijo que se mantendrán en sección permanente hasta concluir con lo que será la sentencia definitiva del caso.