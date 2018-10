Marchan en prevención y lucha contra el cáncer

“Aquí el cáncer tiene mucha incidencia pero si lo descubrimos temprano, se puede curar”, admitió Pedro César Rivera, presidente de la Fundación Acción Social Yisoris Reinoso

San Antonio de Guerra.- Con motivo del mes de la Prevención y Lucha contra el cáncer, la Fundación Acción Social, que preside Yisoris Reinoso, regidora por este municipio, llamó la atención de los munícipes a cuidarse y practicarse el autoexamen como parte de una campaña para concientizar a mujeres y hombres a partir de los 35 años de edad, en una marcha colectiva.

La regidora Reinoso acompañada de distintas instituciones, autoridades y centros educativos hizo alegoría a la consigna, “mujer tócate para que no te toque”, refiriéndose a autoexaminarse las mamas y las tetillas como estrategia para diagnosticar de forma temprana cualquier anomalía o nódulo que pueda convertirse en cáncer, producido por células cancerígenas heredadas o adquiridas.

En ese mismo tenor, estudiantes, mujeres, hombres y envejecientes marcharon desde el Hospital Municipal Elvira Echavarría hacia el Parque Ecológico ubicado en la avenida Carlos Manuel Pumarol donde personalidades y gestores comunitarios expresaron su apoyo e intenciones hacia la concienciación y el reconocimiento del padecimiento que amenaza la salud física y resquebraja la economía de las familias que son asaltadas por el cáncer.

De su lado, Yisoris Reinoso y la alcaldesa municipal, Marcia Rosario, solicitaron a los guerrenses presentes y los que permanecían en sus hogares que rogaran a Dios por medio de la fe y las oraciones y que siempre están dispuestos a cubrir tratamiento médicos y otras necesidades propias del cáncer, revelando que como funcionarias públicas a diario reciben a mujeres a partir de 40 años con diagnostico positivo pero sin los recursos pertinentes.

Siguiendo el testimonio de la alcaldesa, el presidente de la Fundación, Pedro César Rivera, sentenció que a pesar del municipio estar cercano al Distrito Nacional, lo sienten lejano del desarrollo, admitiendo que, “aquí no hay nada, no llega nada.

No hay escuela laboral donde los jóvenes se capaciten y logren un empleo digno. Luego los vemos vagar o desesperados sin nada que hacer o aprender, algunos desertan de las escuelas y no finalizan el bachillerato. Sus padres no poseen dinero para pagarlos”.

Precisamente, hizo un llamado preventivo por medio de la marcha, y dijo que a través del Programa Solidaridad Reinoso ha desarrollado diez años de acción comunitaria, “de ahí nació la inquietud de agruparnos en compañía de la comunidad y ayudar a las personas. Aquí el cáncer tiene mucha incidencia pero si lo descubrimos temprano, se puede curar”

La Fundación ha impartido charlas de orientación y educativas respecto a la realidad del cáncer, donde su presidente afirma que la prevención es clave y que ser paciente diagnosticado con cáncer no es signo de que la vida finalizó, al contrario, a su juicio, es una nueva oportunidad de seguir y luchar. Ser motivación y guía para otros.

En la caminata auspiciada desde la Oficina de Gestión Senatorial Provincia Santo Domingo, presidida por la senadora Cristina Lizardo; se unieron la Iglesia Buen Samaritano, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), filial Guerra y presidida por Riquermi Amador; Gil -Robert-Castillo, Arturo Nieves, los estudiantes de la Escuela Juana Taveras Liriano, la Asociación Dominicana de Rehabilitación, filial Guerra; entre otros.