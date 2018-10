Fiscal del DN a abogados de Yuniol: “Si ellos no se sienten conformes conmigo, me pueden recusar”

La procuradora fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, negó este miércoles que les haya comunicado a los familiares del malogrado catedrático y jurista Yuniol Ramírez que retiraría la acusación en contra del exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y otras personas imputadas en el hecho.

La magistrada enfatizó que si los abogados del fenecido catedrático no se sienten conforme con su persona la pueden recusar.

“Si ellos no se sienten contentos ni conformes conmigo, me pueden recusar, porque en lo particular, yo no tengo nada que ocultar en ese sentido, con ese ni con ningún caso, porque ni conozco al señor Rivas, y si lo conociera, de manera pública lo reconocería, porque no veo mayor inconvenientes para eso. Y si yo lo hubiese conocido y me sintiera comprometida me inhibiera, porque yo soy un Ministerio Público que se respeta”, recalcó Ramos.

Asimismo, aseguró que se sorprendió cuando los abogados de los familiares de Ramírez, Manauris Montero y Ramón Ramírez, afirmaron que la magistrada les había comunicado que no presentaría acusación formal en contra de Manuel Rivas, Faustino Rosario, Eddy Santa Zorrilla por el asesinato del catedrático y solo presentarán acusación por los supuestos actos de corrupción en la OMSA, que alegadamente dio como resultado la muerte del jurista.

“En ningún momento la Fiscalía del Distrito y quien les habla, Rosalba Ramos, la fiscal del Distrito Nacional, ha dicho que valla a retirar cargos a nadie. La reunión que sostuvimos en ese momento, fue con toda la intención de trabajar de manera armónica y conjunta”, expresó.

Ramos habló en estos términos durante un encuentro con la prensa, donde presentó los planes a ejecutar dentro de su gestión.

Por otro lado, Manauris Montero, uno de los abogados de los familiares de Ramírez, dijo, el pasado lunes, que la designación de Ramos en la Fiscalía del Distrito Nacional es parte de un supuesto plan para que el exdirector de la OMSA sea liberado.

“Ella (Rosalba Ramos) fue que nos dijo personalmente que contra Faustino Rosario, Eddy Santa Zorrilla y Manuel Rivas no van a presentar cargos, lo quieren excluir por mandato que le está dando el Estado. Lo último que dijo fue que tienen al coronel que está cooperando en la investigación en la corrupción, a nosotros no nos importa eso, a nosotros nos importa el asesinato de Yuniol”, expresó ese día.