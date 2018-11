54% de los que padecen la psoriasis se sienten deprimidos

Santo Domingo, R.D.- La psoriasis es una enfermedad autoinflamatoria que se manifiesta de manera crónica en la piel; causa picazón, puede ser dolorosa y se revela a través de parches de piel roja y escamosa.

Este mal no solo afecta la piel, diversos estudios han demostrado que las personas con psoriasis pueden ver afectada su calidad de vida debido a que un 75% se sienten poco atractivos, un 54% se sienten deprimidos, un 31% tienen dificultades económicas y 8% laboran desde la casa.

En los pacientes con psoriasis, el sistema inmune ataca erróneamente las células de la piel sana, haciendo que el proceso de renovación celular ocurra en unos pocos días, cuando normalmente este proceso dura entre 28 y 30 días. Esto hace que las células muertas en lugar de caer, se acumulen en la superficie y formen lesiones psoriásicas.

La gravedad de la psoriasis está relacionada con el impacto físico y emocional que la enfermedad tiene en cada persona; su severidad varía de una persona a otra según el impacto que la enfermedad tenga en la autoestima, comportamientos y experiencias de los que la padecen. Según la Organización Mundial de la Salud, estas personas presentan los índices más altos de depresión y ansiedad.

Cifras y datos.

Este padecimiento puede desarrollarse a cualquier edad, pero frecuentemente aparece por primera vez entre los 15 y 30 años y se presenta tanto en hombres como en mujeres. De acuerdo con los datos de la Federación Internacional de Asociaciones de Psoriasis, esta enfermedad afecta a más de 125 millones de personas en el mundo y suele provocar rechazo social a causa del llamativo aspecto de las lesiones.

A pesar de ser una enfermedad que no tiene cura y de las dificultades asociadas a la visibilidad de las lesiones que aparecen en lugares como codos, rodillas y el cuero cabelludo, los pacientes pueden llegar a tener la piel sana utilizando la medicación adecuada.

De acuerdo con la gerente médica de Novartis, rra. Yendry Rojas, “la psoriasis no es una enfermedad viral o contagiosa, las lesiones que presenta no son de carácter infeccioso, no se transmiten de una persona a otra, incluso si se tiene contacto con una persona que tenga lesiones muy visibles. Actualmente, quienes la padecen, tienen opciones terapéuticas que les permiten tener una piel sana en poco tiempo, y de forma duradera”.

Causas y diagnóstico. No hay una razón aparente por la cual se desarrollan las lesiones. Sin embargo, en algunas personas se pueden agravar ante factores como: infecciones, estrés, medicamentos, fumado, ingesta de alcohol, exposición al sol y cambios hormonales.

Para definir el diagnóstico, el dermatólogo habitualmente examina la piel afectada y determina si se trata de psoriasis.

Para los pacientes con psoriasis, una de las mayores preocupaciones es mantener la piel sana. Por ello, se recomienda mantener el tratamiento prescrito y: