VIDEO: Exmonja convertida en actriz porno cuenta cómo explicó a sus niños en qué consiste su trabajo

Los hijos se enteraron de que su mamá es modelo de webcam para adultos cuando compañeros del colegio les mostraron los videos y amenazaron con ‘expandirlo’ en las redes sociales.

Yudy Pineda, exmonja y madre soltera colombiana que ahora se dedica a grabar videos para adultos, compartió una emocionante grabación en la que cuenta cómo explicó a sus dos pequeños hijos en qué consiste su trabajo.

La joven modelo de webcam, que ha tenido que afrontar la vida sin el apoyo de sus padres, sintió que todo se le hacía aún más complicado cuando se vio obligada a confesar a sus hijos (un niño y una niña) lo que hace para ganarse la vida. Los chicos se enteraron a través de unos compañeros de clase, que los amenazaron con avergonzar a su mamá en las redes sociales. Y entonces le preguntaron a su progenitora.

“Los amiguitos de ellos les dijeron: ‘Vamos a ‘carteliar’ a su mamá en Facebook con un video que ella hizo, y hay un poco de viejas ahí. ¿No lo han visto? Nosotros se los vamos a mostrar'”, cuenta Pineda.

“Primero les mostré lo del modelaje. Les dije: ‘Yo hago esto. Yo me desnudo’. Y les mostré cómo se manejaban los dildos y todo eso. Pero les dije que la mamá no estaba haciendo nada malo, que no es prostitución y que ningún hombre me está tocando”, añade.

Mientras la hija de Yudi lo tomó bastante bién, “con el niño fue diferente”. Pensaba que su madre “no hacía sino mostrar el culo”, pero ahora las tensiones poco a poco van disminuyendo.

Yudi Pineda, de 28 años, pasó ocho años de monja en un convento, pero decidió abandonar los hábitos al enamorarse de un profesor de catequesis y sentir que “no era correcto lo que estaba haciendo”. Empezó a desempeñarse como modelo de webcam tiempo después, para poder mantener a sus hijos.

Afirma que sigue firme en la religión e incluso asiste a la iglesia. Dice que no ve nado malo en su trabajo y que, por el contrario, lo considera “digno y artístico”, por lo que no planea buscar otro empleo, a pesar de que el sacerdote de su iglesia intentó convencerla de que lo hiciese.