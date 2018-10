Presidente JCE: “Nadie votará dos veces en las primarias, eso es una fantasía”

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, sostuvo este martes que en las primarias simultáneas “no habrá doble votación” y calificó esa preocupación como una fantasía.

Castaños Guzmán sostuvo que sobre el padrón la JCE asumirá lo que decidan los partidos que participen en ese proceso.

“Vuelvo y les repito que aquí no hay ningún problema que no se pueda resolver y ante algunas dudas de si esos modelos permiten doble votación o si una persona puede votar dos veces es una fantasía no se puede votar más de una vez como ocurre en las elecciones nacionales, nadie podrá votar dos veces”, aseguró Castaños Guzmán.

Cuestionado sobre las dudas que han surgido sobre el padrón Castaños Guzmán dijo que la JCE no tiene ninguna preocupación.

“La Junta Central Electoral no tiene ninguna preocupación no tiene preocupación sobre ese tema porque para los fines de lugar hará lo que manifiesten los partidos que están concurriendo a la modalidad de primarias ya cerradas ya abiertas, la Junta Central Electoral está dispuesta y abierta a colaborar para que el evento como tal se consagre la libertad y la democracia en la República Dominicana”, puntualizó.

“Reitero que está absolutamente capacitada, absolutamente dispuesta darle mandato y cumplimiento a lo que dice la Ley 33-18 sobre las primarias”, declaró.

Sin embargo, el expresidente de la JCE, Roberto Rosario, advirtió que la JCE tendrá que hilar muy fino en el montaje de las primarias de los partidos debido a que las votaciones simultáneas con padrón abierto y cerrado pueden generar conflictos al momento de garantizar el derecho al sufragio.

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y precandidato presidencial de ese partido, Leonel Fernández, advirtió que en el padrón abierto con que el PLD escogerá sus candidatos solo deben figurar los miembros del PLD y los independientes y excluir a los inscritos en otros partidos políticos.