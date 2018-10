Critica China invite a Danilo en bloque presidentes Cuba y Salvador

RD no debe tomar partido en confrontación China-EU

El dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) Vinicio Castillo Semán criticó que el gobierno chino haya invitado al Presidente de la República Dominicana a su primera visita oficial después que se iniciaran relaciones diplomáticas conjuntamente con los Presidentes de Cuba y El Salvador, en momentos en que se desarrolla una confrontación geopolítica y económica en la región entre Estados Unidos y China.

“Para nadie es un secreto que existe una seria confrontación, no sólo económica-comercial entre China y Estados Unidos, sino geopolítica y regional, que tiene de trasfondo un carácter ideológico muy sensitivo. China es la potencia mundial que está oxigenando hoy la dictadura que impera en Venezuela del Presidente Maduro, después que éste visitara esa nación el mes pasado. Invitar al Presidente de RD junto con los Presidentes de Cuba y El Salvador, en ese contexto podría interpretarse como una toma de posiciones en esa confrontación, lo que al país no le conviene”, expresó el ex legislador.

“República Dominicana es un país soberano e independiente y debe hacer con su política exterior lo que convenga más a sus intereses, sin involucrarse ni tomar partido con bloques ideológicos regionales que están siendo respaldados por China, cuyos gobiernos no son democráticos ni respetan derechos humanos de sus pueblos”, agregó Castillo Semán.

“República Dominicana vive hoy un momento muy delicado con un alto endeudamiento externo, con una frágil estabilidad macroeconómica y con grandes crisis políticas que pueden desarrollarse antes de las elecciones del año 2020. Que se puedan asociar los planes de posible proyecto reelección del Presidente Medina a diseños extranjeros en base a ayudas o financiamiento que condicionen el accionar político de nuestro gobierno, es algo que debe ser ponderado cuidadosamente y sobre lo cual el país debe estar muy atento”, concluyó Castillo Semán.