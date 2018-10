Dislexia, trastorno que dificulta leer, escribir y aprender

Quienes padecen este trastorno, tienen una lectura imprecisa y lenta, de la cual entienden muy poco

Dentro de los trastornos neurológicos, está la dislexia. Este se caracteriza por la dificultad de aprendizaje, más concretamente de la lectura y la escritura, explica Guillermo Bermejo, psicopedagogo y especialista en dificultades de aprendizaje en Centro Vida y Familia.

Según Bermejo, una de las peculiaridades de este trastorno se refleja en una lectura de palabras imprecisas, lenta y con mucho esfuerzo, acompañada de una dificultad para entender el significado de lo que se lee. Además, quien la padece, en la expresión escrita tendrá problemas ortográficos y otros errores, como omisiones, rotaciones o sustituciones de letras. “Para considerarse un trastorno, todas las características mencionadas deben darse durante seis meses de manera persistente”, indica el especialista. A la vez , aclara que este tipo de dificultad, no se adjudica a otras causas como discapacidad intelectual, trastorno visual o auditivo o falta de dominio del idioma.

Bermejo destaca que sus causas aún se encuentran en estudio como otros muchos trastornos neurológicos por la complejidad del funcionamiento del cerebro. Algunas investigaciones apuntan que se debe a las diferentes formas de procesar la información de cada individuo y al funcionamiento de los neurotransmisores que se encuentran en las neuronas.

Sin embargo, señala que se ha comprobado que existe un componente genético, y que si algunos de los progenitores tuvo dificultad en el acceso de la lectura y escritura, existen más posibilidades de desarrollarlo.

Detección

Si esta dificultad no es comprendida y atendida a tiempo (en la edad infantil), se pueden desarrollar otros problemas socio-emocionales como alta frustración, problemas ante los retos o baja motivación a todo lo relacionado con lo académico, según Bermejo. Expresa que para detectar la dislexia hace falta la responsabilidad tanto de la familia como de los profesores. “Es importante encontrar el balance entre la dejadez y el alarmismo, ser rigurosos y saber cuándo derivar a un profesional del área esta situación”.

Existen psicólogos escolares y psicopedagogos, especialistas en el tema, que pueden evaluar al pequeño y asesorar a familias, comenta. “Son muy importantes, el manejo de las expectativas y la motivación con la que trabajemos la lectura y la escritura en el infante, para atenuar este mal. Debemos recordar que hoy existen multitud de manuales, fichas, libros, programas, métodos, etc. para trabajar la alfabetización, por lo que debemos probar diferentes para ver con cual encaja mejor nuestro niño. Que no aprenda con el mismo método que sus compañeros o que su hermano no significa que nunca vaya a aprender”.

Normalmente, se introducen o se prueban diferentes métodos de aprendizaje en cuanto a la lectura y escritura para este tipo de alumnos. Por igual, se emplea una educación más oral y de otro tipo de estímulos (fotos, esquemas, videos, etc.) y no únicamente texto.

Además, Bermejo manifiesta que con las nuevas tecnologías existen múltiples recursos al alcance, tanto para el aprendizaje como para el acceso a un contenido académico de una manera diferente que va más allá del texto.