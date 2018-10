VIDEOS: Se desata un voraz incendio en un depósito de lubricantes en China

China._ Un gran incendio se ha originado este domingo en un depósito de lubricantes en un parque industrial de la ciudad china de Tianjin. El deposito en llamas pertenece a la empresa Sinotrans Jiuling Transport and Storage Co. Ltd.

En las imágenes del incidente que circulan en las redes se pueden apreciar enormes llamas y densas columnas de humo que envuelven el área.

Pese a la intensidad del incendio, no se han reportado víctimas, según medios chinos.

El fuego ya ha sido controlado, informa la agencia Reuters, citando a los bomberos de la ciudad.