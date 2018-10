Rafael Mena confirma hospitales le están quitando clientes a las clínicas

Santo Domingo,- El presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados-Andeclip- reveló este domingo que el Estado dominicano eroga cada año más de mil millones de pesos a patronatos de salud, algunos de los cuales los beneficios millonarios que obtienen van directamente a la iglesia católica y más concretamente al Vaticano.

Rafael Mena aseguró que esa es una situación que le está provocando competencia desleal a las clínicas privadas que no reciben subsidio de esa naturaleza.

También reveló que por lo menos dos de esos patronatos han recibido inversiones por el orden de los 500 millones de dólares por parte del Estado, para que esos centros de salud ofrezcan un servicio que en muchas ocasiones cobran más caro a los pacientes que cualquier otra clínica privada.

Entrevistado en el programa semanal D´Agenda que se difunde por Telesistema, canal 11, el facultativo recordó que las edificaciones de esos centros de salud que son manejados por patronatos, han sido construidas por el Gobierno.

Agregó que en otro caso le han donado los terrenos y le han equipado los hospitales, y encima de ellos le dan subvenciones de cientos de millones de pesos al año.

“Eso va para el Vaticano, todo lo que sea la cuestión del excedente es para allá que va, para la Iglesia Católica, esa es su misión“, dijo el presidente de Andeclip cuando fue cuestionado en torno al destino de las ganancias del Hospital General Plaza de la Salud.

Manifestó que cuando hizo su aparición el neoliberalismo “se crearon ciertas divisiones”, y a la iglesia católica le tocó la salud y la educación, por lo que eso no es un secreto.

“Esas instituciones reciben cientos de millones al año en subvenciones, y nosotros la mayoría de las clínicas medianas y pequeñas no recibimos nada, por el contrario usted sabe que tenemos que someternos a toda la presión, comenzando por el sistema tributario“, enfatizó el galeno.

Mena dijo además que pese a las inversiones y subsidios millonarios que recibe esos patronatos que administran centros de salud es muy difícil que le briden servicios médicos a quien no lo pueda pagar.

“Vaya o mande a alguien, para que usted vea en la práctica como es la cosa, porque lo que pasa es que esa gente en los patronatos cobran más que nosotros, y esa es otra desventaja que nosotros tenemos“, puntualizó el ejecutivo de las clínicas privadas.

Insistió en que si se quiere que sea equitativa la competencia en el sector de la salud privada, tiene que crearse igualdades de condiciones para todo el inversionista que invierte sus capitales en ese renglón de la economía nacional.

Competencia desleal

El presidente de Andeclip sostuvo que los centros de salud del Estado les están quitando clientes a las clínicas, y por lo tanto están incurriendo en una competencia desleal.

Mena argumentó que en los hospitales, no solo no se le puede cobrar a los pacientes, sino que no deben recibir a los que tengan seguro del Régimen Contributivo, ya que esos asegurados deben dejárselos a las clínicas privadas.

“Eso nos lo quitan a nosotros, porque nos están quitando clientes, porque ahora le llaman clientes a los pacientes, que no fuimos nosotros que lo inventamos, sino que se nos impuso“, se quejó el reconocido médico.

Dijo que se le está quitando que vayan a los centros privados para que vayan a los hospitales, donde dicho sea de paso no tienen que pagar copago.

Recordó que a esos hospitales le dan los recursos para pagar todos los servicios y su nómina, por lo tanto se están lucrando de una actividad que no es propia de ellos, porque el Estado es para atender fundamentalmente a los pobres.

Agregó que prefiere que las Administradoras de Riesgo de Salud se ganen más dinero, en vez de que un afiliado a ese régimen acuda a buscar servicio asistencial a un hospital del Estado.

“Yo prefiero, y aunque sea el capital financiero que lo haga, que se lo ganen las ARS, que se lo ganen ellos, porque en definitiva ellos están en el sistema, y que los dominicanos que vayan a los hospitales le den el servicio gratis como se lo dan a los haitianos“, detalló.

Aclaró que él está de acuerdo que los hospitales públicos le den buen servicio a los dominicanos que no tienen seguro, pero que sea gratis, y que no tengan que pagar aunque tengan su seguro.

Dijo que en caso de que una persona sientan que lo atienden bien en un hospital, si tiene su seguro, puede acudir al centro, pero debe ser tratado con igualdad de condiciones que alguien que no lo tenga, ya que a un rico y a un pobre se le debe otorgar un trato igualitario en un centro de salud pública.

Dentro de los hospitales que están compitiendo de manera desleal con las clínicas privadas, según el presidente de Andeclip, están el Vinicio Calventi, el Marcelino Vélez Santana, la Maternidad, el Robert Reid Cabral, el Moscoso Puello y el Darío Contreras.

“Y usted entenderás, que por menos que nosotros quisiéramos utilizar la palabra competencia desleal, pero es así, a menos que este sistema no cambie, pero eso es otra cosa“, explicó Mena.

Acotó que mientras tanto ese es el medio de trabajo de quienes están en el sector de las clínicas privadas, y por lo tanto nadie vive en una sociedad que no depende de ella.

En otro orden, el presidente de Andeclip dijo que el dinero ha acabado con las buenas relaciones y la confianza que existían anteriormente entre médicos y pacientes.

El facultativo reiteró además la oposición del sector que representa a la apertura de los Centro de Primer Nivel de Atención, siempre y cuando no sea de libre elección, y si finalmente se instauran como han anunciado las autoridades, Andeclip comenzará a boicotearlos, no entendiendo a los afiliados de una de las tres principales ARS del país.