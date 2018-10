Muere el “Diseñador de los grandes espectáculos”, Jorge Diep

Dolor._ Falleció la tarde de este domingo el “Diseñador de los grandes espectáculos”, Jorge Diep, quién desde hacía varios años estaba padeciendo de insuficiencia renal, hipertensión arterial y diabetes.

La información fue confirmada por la cantante Martha Heredia en Instagram con un mensaje indicando que no podía creer lo acontecido porque ayer sábado le había prometido ”que no se iría”.

“No puedo creer que me dejaste , ayer me prometiste que no te irías. Te amo mi corazón y siempre te amaré. Estuviste en mis peores momentos”, escribió la Latin American Idol 2009.

La artista compartió un video en el que le cantaba el tema “I Have Nothing”, de Whitney Houston y recordó que al diseñador le gustaba que le cantara.

“Ayer te di el último beso y abrazo. Te amo para siempre mi corazón Jorge Diep”, concluyó.

El deceso del diseñador de 60 años, se produjo en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina -Cedimat- donde el pasado sábado 21 fue sometido a una cirugía en sus dos piernas por las úlceras que le afectaban producto de sus complicaciones.

Sin embargo, en las últimas horas su estado de salud empeoró porque sus riñones dejaron de funcionar y contrajo una bacteria en sus piernas.

Los diseños de Jorge Diep vistieron tanto a figuras locales como internacionales, siendo una de sus divas Georgina Duluc, a quien le trabajó varias veces para desfilar en los Premios Casandra, ahora Soberano, lo que la convirtió en la reina de las alfombras.

Su gran éxito fue crear un nombre en el mundo de la moda, donde se inició a los 18 años, y la creación de una de las semanas de la moda dominicana: RD Fashion Week, que se realiza desde 2012; una plataforma para proyectar los talentos de los involucrados en el sector de la moda, además de potenciar los atractivos de las industrias nacionales e internacionales que, desde un amplio escenario, se convierten en un eje de oportunidades reales, aportando a la economía y trasformación de la cosmopolita ciudad de Santo Domingo y el país.