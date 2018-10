Afectados por fuego vuelven a sus casas

Santiago. La alegría regresa a los que en agosto del 2016 lloraron la perdida de sus casas y pertenencias con el fuego que afectó a 70 familias del sector Yagüita de El Ejido.



Los obreros asignados trabajan a todo vapor para entregar antes de noviembre las viviendas reconstruidas o reparadas y en el que el gobierno dominicano informó que invertiría la suma de 24 millones de pesos. A principio del mes de septiembre, fueron entregadas las primeras 20 casas de un total de 44 que serían levantadas por el Instituto Nacional de la Vivienda, con recursos aportados por el Fondo Patrimonial delas Empresas Reformadas (Fonper). En menos de dos meses de trabajo ya pasan de 50 las casas reconstruidas. Solo falta una por ser reparada y otras se encuentran en fase de terminación.

Ana julia Sosa, quien por dos años vivió hacinada, agradece el papel jugado por los medios de comunicación para hacer realidad el sueño de los desplazados por el siniestro.

“Yo ahora solo puedo bendecir a todos los que hicieron realidad que nos construyan nuevamente nuestras casas”, dice Sosa al agradecer el seguimiento de los medios para lograr que las autoridades respondieran a sus necesidades.Sin embargo, no todos recibirán sus casas, pues permanecían condición de inquilinos, es decir que las viviendas ocupadas, eran propiedad de otras personas. José Martínez, quien presenta problemas en la pierna derecha, es uno de los que ha quedado en el aire, sin saber hacia dónde irá a parar

“A mí me prometieron ayudarme para construir otra casa, pero luego me dijeron que no era posible y así ando a la espera de que se conduelan de mí”, apunta José Martínez. Aunque se propuso levantar un proyecto en otros terrenos ubicados en la parte suroeste de la ciudad, luego fue desestimada ante el rechazo de los residentes.

Alcaldía reclama pago de terrenos municipales

Al inconveniente generado por la cantidad de personas que no recibirán casas, se suma otro problema. La alcaldía reclama que los ocupantes de las casas en la barriada de la Yegüita de El Ejido paguen una cantidad de dinero, debido a que los solares son propiedad municipal. Esta demanda de la alcaldía la han hecho otras administraciones y han generado rechazo.