Discursos y un beso se roban el show en los Latin AMAs 2018

Las conmovedoras palabras de Gloria Trevi y Daddy Yankke, y el beso de Maluma con la doctora Ana María Polo le dan vida a la gala de premios

CNCO y Ozuna reinaron en la entrega de los Latin American Music Awards 2018, al ganar en las tres categorías cada uno.

El grupo juvenil se quedó con los premios álbum favorito pop, dúo o grupo favorito y artista favorito pop. Fueron igualados en premios por el cantante urbano Ozuna, quien no asistió a la gala de entrega.

Otros artistas como Becky G, Daddy Yankee, Christian Nodal y Sebastián Yatra se llevaron dos estatuillas cada uno. Becky G y Daddy Yankee conquistaron la categoría artista favorito en su versión femenina y masculina, respectivamente, y además deleitaron al público con dos presentaciones musicales. También, “El Sol de México”, Luis Miguel, regresó al mundo de los premios ganando en el renglón Tour favorito.

Pero los momentos más impactantes de la ceremonia presentada por Telemundo fueron los discursos de figuras como Gloria Trevi y Daddy Yankee.

Trevi conmovió al público

La intérprete de “Pelo suelto” y “No querías lastimarme” protagonizó uno de los momentos más conmovedores de los Latin American Music Awards 2018 al ofrecer un emotivo discurso sobre el tiempo que estuvo en prisión y su reclamo por la violencia en la que viven muchas mujeres. “Los que me conocen saben lo que he tenido que enfrentar y trabajar para poder estar aquí con ustedes; los que no me conocen seguramente escucharon miles de historias de mí”, dijo Trevi frente a los asistentes del Dolby Theatre en Hollywood, California.

La cantante hizo un reclamo por la forma en la que fue atacada su imagen cuando se le acusó y arrestó bajo cargos de secuestro y corrupción de menores. Así también se refirió a la relación que tuvo con Sergio Andrade, la cual calificó como un abuso.

“Este es un momento histórico para las mujeres en el mundo, y la mejor manera de agradecer a Dios, a mi público, mi hija, amigas, a mis fans, es mostrarles que yo estoy aquí con vida y de pie, contando mi historia”, agregó la artista antes de sentarse frente al piano del escenario para interpretar el tema “Ella soy yo”, en cuyas letras plasmó parte de su vida y que compuso como un discurso de fuerza para el empoderamiento femenino. “Esto tiene que terminar. Deben enfrentar a su abusador. Esta noche les confieso mi vida por ellas, por esta noche y para siempre, ellas soy yo”, declaró la intérprete sobre la violencia con la que viven muchas mujeres.

Ejemplo urbano

Al recibir el Premio Icono el puertorriqueño Daddy Yankee dio un conmovedor discurso sobre el escenario del Dolby Theatre. “Yo soy un ser humano como todos ustedes, que trabajó con mucha disciplina, perseverancia, determinación y aún más fuerte representando un género que lo tuvo todo en su contra”.

Añadió que cuando otras personas le preguntan sobre cómo ha alcanzo el éxito, él responde: “respetando a la gente, respetando a la familia, respetando a los fans. Amando a tu patria. Como mi tierra Puerto Rico, yo la amo a morir. Amando a todos los países que te abrieron las puertas”. “Son tres décadas de sacrificio.

Nunca les he fallado, significa que nunca les fallaré. ¿Ustedes saben por qué? Porque soñando en el barrio siempre quise ser un icono. Muchas gracias”, puntualizó Daddy Yankee.

Maluma trata de borrar mala imagen

El cantante colombiano Maluma fue galardonado con el premio “Evolución Extraordinaria”. Pero eso no fue todo. Además de llevarse el aplauso de los asistentes recibió un regalo de la doctora Ana María Polo: un beso en los labios que dejó a todos boquiabiertos.

En su discurso, Maluma aprovechó para agradecer a todos sus fans por el cariño y el apoyo brindado y también para lanzar una consigna en pro de la igualdad de género. “Las mujeres hacen con los hombres lo que se les da la gana”, expresó. En los últimos meses, al intérprete colombiano de “Borró casette” y “Mala mía” lo han tachado de machista a causa de su música.